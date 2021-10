Avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, Blanes allotja l’acte central del Dia Mundial de la Salut a comarques gironines. La jornada compta amb la presència del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon. L’activitat central és una sortida de 5 km «I Caminada per la Salut Mental», impulsada per l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, amb el suport de l’Ajuntament de Blanes. L’objectiu és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals i, al mateix temps, promoure l’activitat física com a factor clau en el benestar físic i mental de totes les persones. Aquesta caminada col·labora amb La Marató de TV3 –dedicat enguany a la Salut Mental-, destinant-hi el 50% del preu de cada inscripció, que costa 10 € per persona.