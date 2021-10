L'Ajuntament de Blanes posarà en marxa els pròxims dies un sistema d'avís d'emergència que connecta els comerços de la ciutat amb la Policia Local de manera instantània. DragAlert és una aplicació mòbil, vinculada al telèfon del propietari del local, que es pot activar des del terminal o d'una tauleta. Des del consistori deixen clar que «no pretén substituir les alarmes», sinó que vol ser una fórmula «més eficaç» en cas de necessitat. DragAlert només es podrà activar en cas de robatoris amb violència o amb força, en cas d'alteració de l'ordre públic com baralles o en situació de risc per les persones i es retirarà en cas que se'n faci un mal ús.

El dispositiu funciona com un botó virtual que, quan s'activa, envia una alerta immediata a la central de la Policia Local de Blanes o a un dels vehicles patrulla que estigui per la localitat. D'aquesta manera s'agilitza la resposta dels agents que poden arribar al comerç de manera «ràpida i eficaç». De moment aquest dispositiu només està disponible per telèfons amb sistema operatiu Android. El sistema està pensat només per a negocis i no atendrà cap alerta que es produeixi a la via pública. En aquest cas, s'haurà de trucar al 112. La Policia Local de Blanes procedirà d'ofici a donar de baixa el servei en cas que detecti un mal ús per part d'algun usuari. Es considera mal ús realitzar un total de 3 avisos mensuals que siguin falses alarmes o 6 avisos que siguin falses alarmes al llarg de sis mesos. També es farà la baixa d'ofici en cas que es detecti un canvi de titular al comerç.