Lloret de Mar obre una nova línia de subvencions municipals destinades al teixit productiu del municipi. El consistori ho ha posat en marxa amb els objectius principals d’afavorir la contractació, facilitar l’obertura de nous negocis, millorar la imatge dels establiments i promoure la digitalització.

Tal com informa Nova Ràdio Lloret, s’ofereixen fins a quatre línies. La primera va destinada a les quotes de la Seguretat Social, fins a un màxim de 600 euros per contracte i la segona és per al pagament del 100% de les taxes municipals per a l’obertura d’establiments.

La tercera preveu assumir el 50% de les despeses de millora de la imatge exterior i digitalització, fins a un màxim de 300 euros. I, per últim, la quarta es destina a la renovació de mobiliari per part de bars, restaurants i cafeteries, fins a un màxim de 500 euros.

Fonts de l’Ajuntament expliquen que és una actuació que es fa per incentivar els empresaris que estan patint les conseqüències de la covid.

La presentació de sol·licituds es pot fer fins al 15 de desembre de 2021, a través del web de l’Ajuntament. Cada interessat es podrà presentar, com a màxim, a dues de les línies de subvenció.