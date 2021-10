A partir del 14 d’octubre, els comerços i establiments de Blanes estaran connectats directament amb la Policia Local de la ciutat a través d’un sistema d’avisos d’emergència, una nova aplicació gratuïta anomenada DragAlert. Mitjançant aquesta aplicació, els responsables dels establiments podran avisar directament a la Policia de Blanes amb el seu dispositiu mòbil Android, ja que de moment encara no s’ha implementat per Iphones. Tot i això, només es podrà utilitzar en situacions de robatori amb violència i intimidació; robatoris amb força en les coses o situacions de risc per a les persones implicades.