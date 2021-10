Fa pocs dies, la Policia Nacional anunciava que en una operació d’àmbit internacional s’havia desmantellat la xarxa més gran de distribució de cocaïna d’Europa. Policies de diversos països -entre elles el CNP- van participar-hi i després d’una investigació iniciada el 2018, enguany s’ha fet caure l’organització. Es van aconseguir intervenir 4.010 quilos de la substància estupefaent en un assalt policial a Tarragona i s’han detingut 61 persones entre Espanya i països de l’Est d’Europa. El cap de l’organització, el serbi Zlatan Petrovic com va avançar Diari de Girona, s’havia establert a Vidreres. Un home considerat d’alt risc per la policia perquè a més, pertanyia al càrtel dels Balkans i que liderava la xarxa.

Es tracta d’una organització molt perillosa que no sols es dedicava al tràfic de drogues sinó que els seus integrants -en bona part antics militars- podien cometre d’altres fets delictius molts més greus. S’han vist implicats tant en crims però també en d’altres delictes que poden anar des de robatoris, cultiu de marihuana però també se’ls coneix per actuar com a sicaris. Petrovic vivia per Girona i el CNP va començar a indagar sobre ell i la gran xarxa de cocaïna arran d’una comunicació de la Policia d’Eslovènia, on investigaven el clan per un assassinat i els van advertir que el líder podria rondar per aquí.

Vist un any abans

Es dona el cas que aquest individu de 40 anys no era del tot desconegut per la Policia Nacional de Girona, ja que el 2020 arran d’una investigació sobre una bandadedicada al tràfic internacional de marihuana que operava des de la Costa Brava van veure el fins llavors desconegut Zlatan Petrovic amb el cap del grup.

A partir d’aquí li van començar a posar l’ull a sobre i en arribar l’ordre de la Policia eslovena es va intensificar la investigació. Li van estar fent vigilància i van estudiar els moviments que feia i amb qui es trobava. Membres de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (Udyco) de la policia judicial de la comissaria provincial de Girona han estat els encarregats de portar a terme la investigació del cap de la banda. Un home que va escollir una urbanització de Vidreres, la de Puigventós, per viure i a més, va triar un carrer amb cul-de-sac. El líder tenia tres cases -totes elles comprades i no ocupades com passa sovint- al cul-de-sac del carrer Ginesta.

Home de negocis amb rutina

Zlatan volia passar desapercebut i comptava amb una rutina diària, que no té res a veure amb els caps de la màfia italiana. El serbi es llevava entre les quatre i les cinc de matinada cada dia i com si fos un home de negocis, es dedicava cada dia a fer trobades amb altres persones relacionades amb el món del narcotràfic. Però mai es barrejava amb la droga. És a dir, no el veien transportant substàncies ni en moments que havia de sortir cap mercaderia.

Ell vivia amb la seva dona en una de les cases del carrer de Vidreres i la resta eren utilitzades per fer-hi negocis. Totes estaven fortament assegurades amb càmeres de vigilància i de fet, el dia que els agents del CNP van entrar en els domicilis que portaven mesos vigilant, en un -on no vivia el líder- hi van trobar quilos de cabdells de marihuana preparats per ser enviats a algun lloc.

I és que, la part de l’organització que hi havia a Espanya es dedicava bàsicament a cultivar i vendre marihuana per extreure’n rendiment després amb els diners, compraven la cocaïna que distribuïen cap al nord d’Europa.

Lloc discret i silenci veïnal

En aquesta urbanització de Vidreres on aquesta setmana alguns veïns reconeixien que no volien parlar sobre el tema o bé, desconeixien que hi havia residit el cap de l’organització. A les tres cases del clan actualment s’hi viu i ningú va voler parlar o s’amagava. Es tracta d’una àrea residencial on es pot passar desapercebut ja que hi ha molts carrers laberíntics. Petrovic buscava l’anonimat i com molts fugitius escullen aquestes àrees residencials de la Costa Brava perquè els donen seguretat. No hi sol haver gaire presència policial i això ho saben i per tant, els permet treballar sense ser vigilats. O això és el que pensen, perquè en el cas de Petrovic, el CNP el va vigilar durant mesos. El dia de la detenció -el febrer- però, el van enxampar intentant fugir, estava dins d’un cotxe disposat per marxar.

El que no comptava és que un cul-de sac- ho és també pels delinqüents. No va poder fugir i els membres de la Udyco el van detenir. En l’escorcoll de les finques, van comissar a banda de cabdells de marihuana diversos objectes. A la casa del líder, li van intervenir cotxes de luxe i fins una tot una moto Ducati Panigale, de la qual hi ha poques unitats. Uns béns mostren el nivell de vida que duia, que tampoc ostentava segons han observat els investigadors. A banda del cap a Vidreres, a Calonge es va arrestar un home de nacionalitat espanyola que feia de facilitador per la banda i que tenia un lloc destacat en la xarxa.