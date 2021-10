Una celebració familiar va propiciar que passés un llarg cap de setmana a mig camí de les dues viles selvatanes. I m´hi vaig acostar. Feia temps que no hi anava. És allò del «tant a prop i tant lluny». Vaig poder passejar una bona estona pels carrers de totes dues: el dissabte per Arbúcies i el diumenge per Sant Hilari.

És impossible copsar o conèixer la veritable realitat d’un poble o vila només amb una passejada. Com a molt, pots emportar-te petites impressions, mínimes pinzellades. És impossible saber, per exemple, si els ciutadans estan satisfets o descontents amb la gestió dels seus ajuntaments. I tantes altres coses com les que configuren el veritable dia a dia, el veritable bategar d’un municipi.

A Arbúcies em vaig fixar amb l’enorme quantitat de cartells que anunciaven activitats. Majoritàriament lúdiques i culturals.

Guardo un bon record de quan amb el meu grup anàvem a actuar al «Centre». Ara, em va explicar l’arrendatari del bar, fa temps que està tancat. No acaben de posar-se d’acord els propietaris de l’edifici amb entitats i ajuntament. Una llàstima, i encara més, amb els nombrosos cursos i tallers teatrals que publicitaven els cartells esmentats abans. Tot plegat em va fer pensar en el malaguanyat Esbarjo Parroquial de Blanes. Un espai que amb imaginació, voluntat i una mica d’inversió podria aixoplugar activitats artístiques i culturals diverses. Com ho va fer durant tants anys, abans de la construcció de l’incòmode i estrafet teatre municipal blanenc.

A Sant Hilari la passejada ens va portar primer a les portes de l’església i desprès dins del temple. Encuriosits, els meus nets van assistir a una part de la missa d’onze en la que rebien la primera comunió tres nenes. Com a tants llocs oficiava un capellà amb accent hispanoamericà. Quina paradoxa! Durant segles l’Església catòlica va anar als seus països a convertir indis i altres nadius. Ara, davant l’escassetat de vocacions, ens podem trobar mossens de per a tot arreu oficiant misses en català amb un entranyable i divertit accent crioll o portuguès. En sortir vàrem continuar fins a la Font del Pi, després d’haver passat davant l’estatua d’en Jaumet. Sant Hilari em va transmetre una imatge de vila neta, endreçada i amable. Llàstima d’un grup de ciclistes esportius que sense mirament travessava carrers i passos peatonals a tota pastilla.

Arbúcies i Sant Hilari, dos municipis de La Selva interior als quals m’han quedat ganes de tornar. Per redescobrir-hi tantes coses: museus, gastronomia, fonts, entorn... Miraré de fer-ho aviat. Per comprovar també si, poc a poc, a mesura que els estralls de la pandèmia vagin quedant enrere, es van reobrint els nombrosos locals dels que penja el rètol de «tancat» i/o «en venda».