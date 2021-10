Una família ha denunciat haver rebut l'impacte de la bala d'un caçador al bungalou d'un càmping de Tordera en el qual s'allotjaven, que hauria travessat la paret del mòdul fins a impactar al matalàs on dormien.

Tal com ha avançat TV3 i han confirmat fonts dels Agents Rurals, els fets van succeir el passat 3 d'octubre, quan una bala perduda hauria impactat en un bungalou del Càmping Tordera Park, situat en una zona que limita amb un àrea privada de caça.

D'acord amb el vídeo de denúncia que va gravar l'afectat, la bala va entrar per la paret del dormitori i va impactar en el matalàs de matrimoni del qual s'acabava d'aixecar i on encara dormia la seva dona, a la qual no va causar lesions.

"Va ser sortir de l'habitació i sentir un soroll molt gran. Vaig sortir de casa i vaig veure com havia travessat la paret del bungalou. Feia 10 segons que estava al llit", explicava Àlex Gonzalbo.

Segons els Agents Rurals, aquell diumenge s'estava duent a terme una batuda autoritzada de senglars, però els caçadors que van participar-hi van assegurar que no es trobaven a la zona propera al càmping al moment dels fets.

Thais Zaplana, presidenta de l'Associació del Càmping Tordera Park assegura que "no ens sentim segurs", i reclama mesures perquè una situació com aquesta no torni a passar.

La Policia Local va ser la que va rebre la denúncia i va practicar les primeres diligències abans de demanar la col·laboració d'Agents Rurals l'endemà, que van inspeccionar el lloc i van recollir indicis.

De moment, la investigació segueix oberta per tractar d'esclarir el succeït i determinar la possible implicació dels caçadors autoritzats o bé si podria tractar-se d'un caçador furtiu.

Queixes a Lloret de Mar

Aquest diumenge, veïns de la urbanització La Soleia, es van queixar de la presència de caçadors d'una batuda de senglars prop dels habitatges. "Estaven just al costat d'un camí que els diumenges és transitat per ciclistes i famílies amb nens i gossos. He sentit dos trets que m'han deixat glaçada", explicava ahir una veïna. "Com pot ser que autoritzin això en un festiu en què la muntanya està plena de gent passejant", lamentava.