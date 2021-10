Lloret en Comú denuncia l’aparició d’esquerdes al terra de la plaça Pere Torrent, després que l’Ajuntament hi fes unes obres de remodelació que van finalitzar aquest abril. Els comuns lamenten que el milió d’euros que s’hi han invertit per fer els treballs, «no han servit per transformar-la». Ja quan es va presentar el projecte, el partit de l’oposició va rebutjar-lo per «l’elevat cost» que suposava. Les obres es van començar de totes maneres, provocant goteres a l’aparcament subterrani de la plaça mentre s’executaven. Des de Lloret de Comú critiquen ara que «aquest és un exemple de com no s’han d’emprendre els projectes i les obres» a Lloret.