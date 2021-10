Durant tot aquest octubre la Biblioteca Comarcal de Blanes allotja diverses activitats al voltant de MIFAS Blanes, una entitat sense ànim de lucre que treballa a la demarcació de Girona per a la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. I és que MIFAS és l’entitat convidada al programa «Promocionem la Cultura, Fomentem la Lectura».

El programa té com objectiu que, al llarg de tot un mes, les associacions del municipi siguin les protagonistes de l’activitat que hi ha al voltant de la Biblioteca Comarcal. Per aquest motiu, durant aquests dies s’hi estan organitzant esdeveniments i se n’adapten de ja existents com la «Taula de Llibres», que posa a l’abast una guia de lectura amb obres per a totes les edats: infants, joves i adults, així com llibres en sistema bimodal. Hi ha majoritàriament guies al voltant de la temàtica que tracta MIFAS, però també narrativa que parla sobre experiències personals. L’exposició es completa amb fotografies i altres ingredients.