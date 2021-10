La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment d'un familiar de set anys entre finals de 2018 i principis de 2019 a Blanes i Massanes. Segons sosté la fiscalia, els abusos s'haurien produït en els moments que el menor es quedava a càrrec de l'acusat. "Teníem molt bona relació, era com un germà per mi", ha explicat la mare de la víctima, i ha assegurat que duia els seus quatre fills a casa seva, a Blanes, quan treballava o no podia fer-se'n càrrec. En altres, venia el processat a casa de la víctima, a Massanes.

Durant aquest període de temps, la víctima, que de tots els germans era el que més temps passava amb l'acusat, jugava a videojocs a la seva habitació. Els abusos s'haurien produït, segons l'acusació, mentre jugaven i també en altres ocasions quan dormien, ja que la víctima passava moltes nits a casa seva.

La relació entre la víctima i l'acusat havia sigut sempre molt bona. "Havia vingut molts cops a casa, ens ho passàvem molt bé", ha assenyalat l'acusat. Si bé ha manifestat que era molt afectuós amb els nens, ha negat que hagués fet tocaments de caràcter sexual, sinó que els feia pessigolles i carícies com a mostra d'afecte.

Informes poc clars

De fet, les conclusions de l'informe psicològic efectuat al menor subratllen que no hi ha indicis clars que els fets siguin constitutius d'un delicte sexual. Segons van explicar les psicòlogues que van fer-li l'exploració, del seu relat es desprèn que el menor va viure aquests tocaments com un abús, però que no necessàriament tenien connotacions sexuals. Per últim, van incidir que els fets van tenir lloc en un moment en què es desperta la sexualitat dels nens, i que podia ser més reticent al contacte. A més, creuen que l'orientació sexual de l'acusat també pot haver influït en el "malestar" de la víctima.

La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'abús sexual a un menor de 16 anys i li demana 4 anys de presó. La defensa vol que l'absolguin, però en cas de condemna sol·licita la pena mínima per aquest delicte amb una atenuant molt qualificada de reparació del dany, perquè el processat ha pagat 5.000 euros de responsabilitat civil a la víctima.