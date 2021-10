Una baralla per motius indeterminats que va acabar amb un cop de cap ha arribat a judici a l'Audiència de Girona. L'acusat s'enfronta a 4 anys de presó per presumptament propinar-li un cop amb el cap a la boca de la víctima que posteriorment li va fer perdre tres dents frontals i diverses laterals. Els fets van tenir lloc el 21 d'agost de 2016 fora d'un bar de Blanes on la víctima estava prenent alguna cosa. Ambdós es coneixien de "tota la vida" del barri i del bar, on coincidien sovint.

Segons ha declarat la víctima durant el judici que s'ha celebrat a la secció tercera, l'acusat va entrar al bar i li va demanar d'anar a fora a parlar. Va accedir i un cop fora li va començar a recriminar que el criticava i que escampava que "era un fastigós". L'afectat li va contestar que "si tinc alguna cosa a dir-te, ho faré a la cara", i just després va rebre el cop de cap, que va deixar-li la boca plena de sang. Uns mesos després desls fets va acabar perdent diverses dents, que durant la baralla se li havien afluixat, segons consta en un informe pericial.

Baralla per gelosia

L'acusat, per la seva banda, ha assegurat que no va propinar cap cop a la víctima, i que només va esquivar els seus cops. De fet, ha explicat que dies previs a la baralla la víctima l'insultava quan se'l trobava, i que la seva relació s'havia danyat. "Estava gelós perquè de tant en tant quedava amb una noia amb qui ell havia sortit", ha dit. Per això, el dia dels fets va trobar-se'l al bar i li va demanar de parlar per solucionar les coses. Segons la seva versió, "van començar a parlar, però aviat "la situació es va escalfar" i la víctima va intentar pegar-li diversos cops. L'acusat va esquivar-los, van forcejar i "de cop i volta vaig notar un cop", sosté. "Ni fort, ni fluix, un cop". I això fou tot.

"Només volia parlar amb ell", ha manifestat, i ha afegit que la víctima va donar-se un cop contra el seu cap.

Segons el processat, el motiu darrere la denúncia és l'enriquiment. "Em va dir que em trauria fins i tot la cera de les orelles", va concloure.

La fiscalia i l'acusació particular demanen a l'acusat fins a 4 anys de presó per un delicte de lesions amb deformitat i una responsabilitat civil de 8.270 euros. És el cost del tractament dental que necessita la víctima per recuperar les peces perdudes que encara no s'ha pogut arreglar.