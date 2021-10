La secció tercera jutjarà pròximament un acusat de fer un petó a la boca a una nena de set anys en un establiment de Breda el febrer de 2018. El judici s’havia de celebrar ahir, però finalment es va suspendre i s’haurà d’assenyalar una nova data.

Segons assegura la fiscalia en el seu escrit de conclusions provisionals, els fets van tenir lloc en una data «indeterminada» però en tot cas durant el febrer de fa 3 anys. La víctima estava en un bar del municipi amb el seu pare, quan l’acusat «va acostar-se a la víctima i amb ànim libidinós va agafar-la en braços i li va fer un petó als llavis». L’acusació afegeix que en altres dates el processat s’havia acostat i parlat amb la menor quan la veia sola.

En aquest sentit, fan responsable el processat d’un delicte d’abús sexual a un menor de 16 anys pels quals li demanen 4 anys de presó. També sol·licita una mesura d’allunyament i comunicació per qualsevol mitjà amb la víctima durant un termini de vuit anys.

Denúncies creuades

La defensa de l’acusat nega el relat de l’acusació pública i assegura que aquesta denúncia és resultat de la voluntat del pare de la nena d’«acarnissar-se» amb ell. Al seu escrit de conclusions, la defensa assegura que la denúncia pels presumptes abusos es va interposar l’endemà que tingués lloc una baralla entre ambdós que va acabar a judici.

La baralla, de la qual la defensa no explica el motiu, va tenir lloc el 6 de maig de 2018, tres mesos després del presumpte petó al bar. Arran d’aquesta batussa, el pare de la nena va denunciar l’acusat, i posteriorment ho va fer el processat.

Finalment, d’aquest succés en va derivar una sentència del Jutjat d’Instrucció i Primera Instància 1 de Santa Coloma de Farners que va condemnar a tots dos implicats per un delicte de lesions lleus. La sentència va esdevenir ferma després d’un recurs interposat per l’acusat que va ser resolt per la secció quarta de l’Audiència de Girona.

«Queda acreditat un motiu espuri del denunciant, perquè no va denunciar els fets fins passats tres mesos», assegura la defensa.

En tot cas, la defensa subratlla que el dia en qüestió l’acusat era al bar mirant un partit de futbol i que quan va veure la nena asseguda en una taula amb el seu pare va anar a fer-li un petó a la galta «com a part de la salutació». I clou dient que va ser un gest que «fem tots nosaltres en multitud de situacions quotidianes amb menors i adults». Per aquest motiu demana l’absolució de l’acusat.