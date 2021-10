El Consell Comarcal de la Selva i Ecovidrio presenten la campanya solidària “Recicla vidre per elles” en col·laboració amb la Fundació Sandra Ibarra. Les poblacions de Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i Tossa de Mar participen en aquesta campanya, desenvolupada en motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que destaca la importància de tenir cura del medi ambient i cuidar la salut mitjançant la prevenció.

La campanya ca començar dimecres, dia 13 d’octubre, i s'allargarà fins al proper dia 26 d'octubre, de manera que durant uns quinze dies els contenidors siguin un reclam visual per a la ciutadania. En total, Ecovidrio ha instal·lat 5 contenidors roses en els municipis de Caldes de Malavella (2), Santa Coloma de Farners (2) i Tossa de Mar (1) per fomentar el reciclatge d'envasos i la prevenció del càncer de mama. Ecovidrio transformarà els envasos de vidre dipositats en els contenidors en una donació a la Fundació Sandra Ibarra.

500 contenidors roses repartits per tot l'estat

Ecovidrio és una entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre a Espanya que per sisè any consecutiu ha posat en marxa "Recicla vida per elles". En aquesta ocasió, la campanya s'ha estès per més de 170 ciutats de l’Estat espanyol, com ara Madrid, Sevilla, Valladolid, Múrcia, Màlaga o Logronyo. D’aquesta manera, Ecovidrio ha instal·lat 500 contenidors roses. A més, l'entitat ha comptat amb Sandra Ibarra, presidenta de la fundació que porta el seu nom, com a ambaixadora del projecte.

Com a símbol de la conscienciació i solidaritat amb el càncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha dissenyat un miniglú especial per a l'ocasió, en el qual es destaca el lema de la Fundació Sandra Ibarra: “Llenos de vida”. El miniglú es podrà adquirir a través de la web Miniglú.es, i els beneficis també es destinaran a la Fundació Sandra Ibarra per contribuir a la prevenció i recerca del càncer.