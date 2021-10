L'Ajuntament de Vidreres (Selva) crearà una comunitat energètica intel·ligent que permetrà als veïns reduir les factures d'electricitat a través de l'energia solar. Actualment, al municipi hi ha més de 45 hectàrees –de les 4.800 que té- que estan destinades a plaques solars fotovoltaiques fixes. La xifra augmentarà en els mesos vinents amb aquest projecte, que preveu la instal·lació de plaques solars en algun dels equipaments municipals com el pavelló o el centre cívic. D'aquesta manera, els veïns que visquin a prop, a una distància no superior als 500 metres, podran utilitzar-la.

La iniciativa permetrà que, mitjançant el pagament d'una quota anual els veïns interessats puguin consumir electricitat procedent d'aquestes plaques sense necessitat d'haver de fer cap instal·lació a les seves llars. Així, els costos es repartiran entre els veïns i el consistori. El sistema, a més, aplica els descomptes a la factura de la llum, depenent de la potència contractada i de l'ús que es faci de l'energia. El consistori preveu un estalvi al voltant del 30% de l'energia consumida en una llar estàndard. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, diu que l'Ajuntament està estudiant models «d'èxit» per aplicar-los a Vidreres davant de la situació «abusiva» que s'està vivint amb els preus de l'electricitat.