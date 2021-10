Espectacular incendi la passada matinada a Blanes. Les flames van calcinar totalment la terrassa d'un restaurant i també, van afectar parcialment la del local del costat. El succés es va desencadenar cap a tres quarts de quatre de la matinada, a l'altura del número 48 del passeig Pau Casals. L’avís el va donar un veí del local que va trucar la Policia Local. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i la Policia Local amb diverses patrulles.

La Policia Local va actuar inicialment amb l’extintor del cotxe patrulla i juntament amb els Bombers van apagar el foc, que en arribar estava molt desenvolupat. Malgrat l'extinció, van acabar cremant tota la carpa i el mobiliari del restaurant Racó Blau. Per altra banda, el local del costat, anomenat Buggy, també va patir les conseqüències del foc, però amb menor mesura.

El foc no es descarta que comencés de forma intencionada i és que testimonis van informar la Policia Local que havien sentit trencadissa de vidres i l'accés a la porta de la guingueta estava trencat. Es dona el cas que aquest mateix local i el del costat ja van patir un incendi intencionat fa tres anys que els va destrossar la carpa. En aquella ocasió, hi van llançar com còctels Molotov, però mai s’han trobat els autors de l’incendi.