Des de passat divendres, quan va sortir publicada al DOGC la resolució que modifica les mesures de contenció covid, la Ciutat Esportiva Blanes i les instal·lacions esportives municipals han recuperat bona part de la normalitat pre-covid. El personal de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Blanes han fet mans i mànigues perquè hagi estat possible.

Així, l’aforament màxim permès a les instal·lacions exteriors és del 100%, i a les interiors del 80%. En tots dos casos, tant si s’està fora com a dins, l’ús de la mascareta continua sent d’obligatori compliment. En canvi, no cal fer registre d’accessos ni traçabilitats, no cal prendre la temperatura al accedir-hi, però sí que s’ha de continuar fent la desinfecció periòdica de les mans amb gel hidroalcohòlic.

A la Ciutat Esportiva Blanes s’ha reprès el funcionament de l’ascensor principal, i el públic pot accedir a les instal·lacions de dilluns a diumenge. Els serveis de bar estan oberts al 100% segons normativa establerta, i es pot menjar i beure en aquesta zona específica del bar. Per contra, no es pot menjar fora d’aquesta zona del bar, i està permès beure fora de la zona del bar.

Tanmateix, a la Ciutat Esportiva Blanes s’ha tornat a obrir l’accés al pàrking soterrat que dóna accés directe a l’interior de l’equipament, i en canvi s’ha tancat el de superfície. En tot cas, des de l’Àrea d’Esports s’ha recordat que cal seguir evitant que hi hagi aglomeracions i, per això, cada equip/grup decideix un espai en concret a l’aire lliure per poder concentrar-se i accedir a la instal·lació. També cal evitar aglomeracions dels pares/mares/acompanyants al hall de la Ciutat Esportiva Blanes i, per això, cal que tant esportistes com personal tècnic disposi de la tarja/carnet pel control d’accés.