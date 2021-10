Des d’aquest mes d’abril, a l’hospital Sant Jaume de Calella s’ha engegat una nova iniciativa per a les dones que tenen o han patit un càncer de pit. Des de la Unitat de Patologia Mamària s’ha posat en marxa un espai d’assessorament sexològic per a les pacients amb aquesta malaltia, tant de l’Alt Maresme com de la Selva Marítima. La iniciativa, pionera en un hospital comarcal, té com a objectiu abordar de forma personalitzada i molt dirigida les disfuncions sexuals que poden patir les dones a conseqüència del procés oncològic i oferir-los consells concrets per millorar la seva activitat sexual. Una iniciativa complementària, que en cap cas substitueix el tractament mèdic que puguin requerir.

Segons diversos estudis, gairebé la majoria de les dones que passen per un procés de càncer de mama presenten disfuncions en l’àmbit sexual. Els problemes més comuns són la disminució del desig sexual o la dificultat o la impossibilitat de mantenir una relació coital satisfactòria, sigui per dolor o bé per una contracció involuntària de la musculatura vaginal. Precisament alguns dels factors que influeixen en aquestes disfuncions són els relacionats amb els tractaments oncològics, així com el deteriorament físic i mental, problemes d’imatge corporal, els trastorns de l’estat d’ànim com l’ansietat o la depressió o la falta de plaer a causa de la malaltia.

La iniciativa de crear un espai per atendre les inquietuds que les dones amb càncer de pit poden tenir sobre la seva sexualitat sorgeix arran de la impossibilitat de tractar aquests aspectes durant les consultes ordinàries que tenen programades amb els especialistes, generalment per la limitació de temps.

Pel·lícula per trencar tabús

D’altra banda, vinculat amb el mateix tema, recentment l’Hospital del Mar, la Fundació Amics de l’Hospital del Mar i Erika Lust Films han presentat Wash Me, un curtmetratge eròtic dirigit per una pacient de càncer de mama que parla de l’impacte del tractament en la sexualitat femenina. L’obra està firmada per Rebecca Steward i mostra la seva experiència personal durant el procés de recuperació de la malaltia, amb l’objectiu de parlar «sense tabús» d’aquest aspecte i «no amagar» els efectes que provoca en les dones que l’han patit. La pel·lícula es va presentar el 4 d’octubre amb una campanya solidària per recaptar fons i finançar la investigació en el camp de la immunoteràpia a l’Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).