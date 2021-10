Aquest 2021 es compleixen els 30 anys d’ençà de la posada en marxa de l’Associació de Dones Emprenedores de Blanes. Per celebrar-ho, l’entitat s’ha proposat organitzar diverses activitats tot i que, tal com remarca la seva presidenta, Isabel Forcada, de moment encara mogudes per la prudència que cal seguir tenint en l’actual context de pandèmia.

En qualsevol cas, el punt de partida ha estat una exposició que s’allotja a la Sala García Tornel, al cèntric Carrer Ample. S’hi apleguen les obres realitzades per les i els alumnes dels tallers que fa l’entitat de manera habitual, a càrrec de diverses mestres. La majoria dels tallers que organiza l’entitat estan relacionats amb les arts plàstiques i les manualitats, tot i que també n’hi ha d’altres temàtiques més físiques.

Tallers de diverses arts plàstiques i manualitats

Així, hi ha tallers per aprendre a fer treballs manuals diversos com ara pintura sobre roba, vidre, guix, marbre, fusta, retallables-découpage, reciclatge i restauració. En belles arts s’ensenya dibuix i pintura acrílica, a l’oli, al pastel, amb tinta i amb carbonet. Igualment, també s’ensenya dibuix i pintura adaptada a nens i nenes, dibuix, còmic i retrat tant en llapis com en carbonet, aquarel·la i tinta, entre d’altres.

Una altra modalitat és dibuix i pintura en diferents superfícies, pintura a l’oli i acrílica en tela, roba, vidre, fusta i altres materials. També es pot aprendre a cosir a mà i a màquina diferents peces de roba, labors de retalls-patchwork, així com miniatures de feltre pla i farcit. Una bona part d’aquestes arts –sobretot en pintura- estan representades a través dels treballs que s’allotgen a la mostra, alguns dels quals pertanyen a artistes que ja havien exposat en aquesta mateixa sala.

Per afegir-se a la celebració dels 30 anys que compleix enguany l’entitat, ha visitat l’exposició la regidora d’Acció Social i Igualtat, Marian Anguita, acompanyada de la presidenta de l’Associació de Dones Emprenedores de Blanes, Isabel Forcada. Totes dues han recordat els inicis, quan hi havia poques persones que s’hi adherissin i en canvi, en l’actualitat, ja són més d’un centenar les dones –però també homes- que participen en les activitats que es fan majoritàriament al Casal Cívic de Can Borell.

En general, l’entitat està satisfeta de l’evolució que ha experimentat durant les tres dècades d’existència que ja suma, principalment perquè hi ha molta participació en les seves activitats. A banda de les ja esmentades, també fan aprenentatge en l’educació emocional, estirament conscient (Streiching), el mètode pilates d’entrenament físic en diverses matèries, i la consciència corporal associada al manteniment físic.

Activitats amb motiu del 30è aniversari

A banda de l’exposició, que ha significat el tret de sortida de la celebració dels seus 30 anys de vida, l’Associació de Dones Emprenedores de Blanes també té previst organitzar altres esdeveniments encara no programats al calendari. Un d’ells serà repetir l’experiència de fer una sortida a l’aire lliure per pintar. Ja es va realitzar en una anterior ocasió i va ser molt ben rebuda, per tant s’ha decidit tornar-la a fer, seguida per un dinar.

Una altra activitat per commemorar les tres dècades d’existència serà encara més física. Es vol fer una sessió matinal de pilates a la platja. De moment, pel que fa a l’exposició dels 30 anys que s’allotja a la Sala García Tornel, es podrà visitar fins el proper diumenge 24 d’octubre, i l’horari és cada dia des de les 11 del matí fins la 1 del migdia, i des de 2/4 de 6 de la tarda fins 2/4 de 8 del vespre, tant laborables com festius, en cap de setmana.