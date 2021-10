Blanes continua recuperant bona part de la normalitat pre-covid després que la setmana passada va sortir publicada al DOGC la resolució que modifica les mesures de contenció per prevenir l’expansió de la pandèmia. Avui hi ha hagut un nou ingredient que així ho ha evidenciat, després que des del passat divendres la Ciutat Esportiva Blanes i les instal·lacions esportives municipals ja van adaptar-se a la nova situació.

El popular Mercat Setmanal dels Teixits que s’instal·la a Blanes cada dilluns s’ha muntat avui al matí amb la fesomia que presentava abans que s’haguessin d’aplicar les mesures covid. Al llarg d’aquest any i mig, el mercat ha passat per diferents etapes, des de la suspensió durant el confinament fins a canvis en la manera d’instal·lar-se les parades.

Posteriorment, va reduir al 50% el nombre de parades, de manera una mateixa instal·lació només podia venir cada 15 dies. L’última modificació es va fer a principis del passat mes de maig, quan es van poder recuperar el 100% de totes les parades, però havent inclòs diversos mecanismes per complir les distàncies de seguretat i la normativa sanitària.

Aquestes mesures han desaparegut avui dilluns, i entre d’altres incloïen el tancament perimetral amb tanques i cintes, de manera que l’accés només es podia fer per nou punts d’entrada i sortida on hi havia controladors que s’encarregaven de supervisar que no es superés l’aforament permès. Des de llavors i fins la setmana passada, cada dilluns s’ha hagut de muntar l’encerclament a través de diverses tanques que s’havien d’instal·lar i treure abans i després que comencés l’activitat.