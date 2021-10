El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) és un referent internacional en investigació i recerca en àmbits com oceanografia, biologia marina i ecologia que, des d’aquest curs, col·laborarà amb l’Institut Rocagrossa per fomentar l’aprenentatge científic entre els alumnes de Lloret de Mar en el programa Magnet. Promogut per la Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Educació, «Magnet.

Aliances per a l’èxit educatiu», busca incentivar la innovació en l’educació a Catalunya en un objectiu que l’esperit del CEAB i els seus científics s’hi adapta a la perfecció. «El mètode científic és una eina que ajuda a afrontar els canvis que requereix la nostra societat», va explicar ahir el director del Centre d’Estudis Avançats de Blanes, Emilio Ortega Casamayor, en l’acte de presentació a l’institut lloretenc.

«Des de l’Institut Rocagrossa ens esforçarem per aportar tot el que estigui a les nostres mans per oferir una educació que permeti a tot l’alumnat transformar el seu futur, mitjançant una educació innovadora i de qualitat que promogui l’equitat i la inclusió», van explicar el director de l’institut, Quique Molina, i la coordinadora pedagògica del centre, Sandra Molins, que es van mostrar convençuts que «treballar de mà dels científics del CEAB» serà una bona manera de «motivar els alumnes amb un aprenentatge competencial».

El programa Magnet assegura a l’Institut Rocagrossa un «assessorament» que s’allargarà durant quatre cursos escolar i, a criteri de Joan Cuevas, director general d’innovació, digitalització i recerca educativa al Departament d’Educació, «ofereix a l’alumnat una educació de qualitat per a preparar a l’alumnat pels reptes que tenim com a país: crisi climàtica, les desigualtats econòmiques o la crisi econòmica que vindrà». Tant Cuevas com Roser Argemí, coordinadora del programa Magnet i cap de projectes a la Fundació Bofill, van reiterar que un dels principals objectius d’iniciatives com aquesta a Lloret de Mar és aconseguir una escolarització equilibrada.

Finalment, l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va explicitar el seu port al projecte amb la seva presència a l’acte. «Des de Lloret volem posar el nostre gra de sorra en un projecte tan motivador com Magnet», va dir Dulsat, que es va mostrar convençut que «el futur de l’educació serà establir aliances, o no serà».

Actualment, el programa «Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu», aplega 33 centres educatius amb un total de 10.168 alumnes i 1.107 docents de 19 municipis de tot Catalunya. D’aquests 33 centres, tres són gironins: l’Institut Rocagrossa de Lloret, l’escola Àgora de Girona i l’Institut-Escola Vila-romà de Palamós.