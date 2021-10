Una família de Maçanet de la Selva està buscant un donant de medul·la compatible amb el seu fill de tretze anys, perquè els de casa s’han fet les proves i no ho són. Marc Veguillas Béjar està ingressat a l’hospital Vall d’Hebron des del 3 de setembre d’aquest 2021, després que fos diagnosticat d’aplàsia medul·lar severa. Aquesta malaltia afecta la producció de plaquetes i glòbuls blancs i vermells -que en el seu cas és quasi nul·la- i el cos queda desprotegit. «Qualsevol ferida podria ser perjudicial perquè no té defenses», explica la seva mare, Natàlia Béjar.

Després de fer-se les proves i que els comuniquessin que eren incompatibles, la família Veguillas Béjar ha començat una crida perquè la gent vagi a donar medul·la i intentar trobar-ne una per a en Marc. «Si no en trobem pel nostre fill, en trobarem per un altre», diu Béjar. I afegeix: «Fins que no ets aquí a l’hospital, no t’adones de quants menors hi ha esperant un trasplantament de medul·la». A Maçanet, un grup de familiars i amics estan fent pancartes per donar-los suport i animar als veïns a fer-se donants. També l’alcaldessa, Natàlia Figueras, se n’està fent ressò per engegar una campanya.

Cada any 6.400 persones són diagnosticades de leucèmia a Espanya i només 1 de cada 4 té familiars compatibles. La resta, necessita una donació altruista. La bona notícia és que les donacions efectives de medul·la òssia a l’estat s’han multiplicat per set durant els últims deu anys i això es deu principalment a l’augment de donants.

Com fer-se donant

Convertir-se en donant de medul·la òssia és relativament senzill. Primer cal inscriure’s al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras. S’ha de tenir entre 18 i 40 anys i fer-se una extracció de sang. Un cop fet aquest pas, el donant passa a formar part del REDMO, on apareix fins als 60 anys. Aquest registre que s’actualitza cada dilluns pot consultar-se arreu del món per trobar una medul·la compatible pel malalt. Si es troba, es procedeix a citar la persona per fer l’extracció de medul·la òssia. El donant regenerarà la medul·la completament, pot donar diverses vegades i no és perillós.

Li van aparèixer morats

La malaltia d’en Marc la van detectar fa uns mesos per uns morats que l’adolescent tenia per tot el cos. La mare explica que al principi no li van donar importància, perquè feia de porter de futbol i rebia cops de pilota constantment. En adonar-se que els tenia a la pell durant mesos, van anar a fer-se proves.

La primera revisió la van fer a l’Hospital de Santa Caterina de Girona. «Allà ens van informar que el diagnòstic estava entre tres opcions: leucèmia, aplàsia medul·lar o un quadre víric a la medul·la». I els van derivar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. «Ens vam treure un pes de sobre quan ens van dir que no era leucèmia, però alhora no saps què és l’aplàsia». Béjar va optar per no consultar res a internet «i escoltar només el que ens expliquen els metges».

Sortir de l’hospital

Des que va ingressar, Marc no ha pogut sortir de l’hospital. I no podrà fer-ho si no troba una medul·la compatible amb la seva i el cos no la rebutja. La sort, diu la mare, és que en Marc «físicament es troba bé». Per ara i com a solució provisional, Marc rep cada setmana transfusions de plaquetes i glòbuls a l’hospital. «Fins que no trobi donant, no podrà fer vida normal».

«Emocionalment, ho portem fatal. Però ens sentim molt acompanyats aquí a l’hospital». A part del mèdic, tenen suport psicològic i també hi ha professors que ajuden el nen a seguir el curs escolar i completar tota la feina que li envien des del seu institut.