La collita de la castanya de Viladrau d’aquesta tardor arriba tard i amb menys producció per la falta de pluges del setembre. Calculen que la producció serà d’uns 7.000 quilos, menys de la meitat que fa un any. «És una temporada rara, amb una caiguda lenta respecte altres anys», explica el responsable del Centre de Manipulació de la Castanya, Joaquim Solé. Malgrat tot, afirma que el producte és de «molta qualitat» i preveuen que esgotaran existències sense poder arribar a tothom. Els preus s’han mantingut com en altres anys. Aquest cap de setmana, a més, es recuperarà de nou la Fira de la Castanya al municipi després de la suspensió de l’any passat. Serà en un recinte a l’aire lliure i amb control d’accés.

«Serà una collita fluixa», explica aquest productor, que afegeix que la natura és imprevisible. «La castanya a l’agost ha d’estar al forn amb molta calor i al setembre, a l’abeurador i això és el que ha faltat, la pluja», remarca. Això farà caure a la meitat la producció. Si l’any passat se’n van recollir uns 16.000 quilos, enguany no se superaran els 7.000 quilos.

Malgrat tot, s’ha intentat no apujar els preus. La malla de la castanya de mida mitjana costarà 5 euros, la gran, 6 euros i l’extra, 7 euros. Uns preus similars a l’any passat si bé no descarten que en botigues el preu sigui un xic més alt. I ja donen per fet que molta gent es quedarà sense perquè no hi haurà prou oferta.

Viladrau es prepara per celebrar aquest cap de setmana la 26a edició de la Fira de la Castanya. Després de la suspensió de l’any passat per la pandèmia, la seva alcaldessa, Noemi Bastias, assegura que és una «doble il·lusió» per haver recuperat una celebració molt important i perquè s’ha fet un pas més durant la pandèmia al permetre’s de nou les fires. No serà una edició com abans de la covid-19.

Per evitar aglomeracions, han concentrat les principals activitats en uns terrenys, dividits en tres espais. El principal serà al Tercer Aparcament, on hi haurà les parades de la fira mentre que als altres dos, que hi haurà a tocar, es vendrà la castanya torrada i crua així com activitats.

En el cas de la fira, a més, hi haurà controladors a l’hora d’accedir-hi que vetllaran per evitar aglomeracions. Pel que fa a la programació, es faran sortides guiades, tallers i altres activitats. També hi haurà una quarantena de parades amb productes de proximitat (abans de la covid-19 eren unes 70).

Fa dos anys van tenir una afluència de 25.000 persones. Enguany, creuen que no s’hi arribarà però tancaran accessos si els aparcaments s’omplen per evitar el «col·lapse» del poble. També es continuen fent tasques de vigilància amb diferents cossos de seguretat per evitar robatoris de castanyes a finques privades. També s’han penjat cartells en diferents idiomes recordant que està prohibit i que seran sancionats.

Al Centre de Manipulació de la Castanya també han recuperat les visites al públic. Arran del confinament, han notat un augment de la demanda. La gent té moltes ganes de sortir al bosc i estar en natura, segons expliquen. Fins al punt que tenen reserves a més de dos mesos vista i gent que es queda fora, sobretot durant el cap de setmana. «Però no han de patir, perquè poden venir tot l’any i veuran uns castanyers preciosos», afirma el seu responsable.

Abans de la covid-19, tenien uns 3.000 visitants i ja preveuen que enguany la xifra creixerà. Tot i això, recorden que tenen una estructura petita i que volen seguir amb aquest model de proximitat. «És el resultat de la feina feta durant anys i que portem temps cuidant el parc, fent productes saludables i enmig del Montseny», conclou.