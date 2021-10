Què passaria si, durant el vol d’un avió, un passatger que ha passat tots els controls necessaris (PCR, presa de temperatura...) mostra símptomes de tenir Covid-19 però es nega a fer-se la PCR? I si es discuteix amb la tripulació fins al punt de generar una trifulca? Aquest és l’argument de l’exercici inclòs en el curs de Defensa Nuclear, Radiològica, Bacteriològica i Química organitzat divendres per la Guàrdia Civil a l’aeroport de Girona-Costa Brava. Un cas que no és merament teòric, ja que des del cos indiquen que s’hi han trobat en més d’una ocasió al llarg de la pandèmia, en aeroports d’arreu de l’Estat.

El supòsit de partida era que, en un vol que es dirigia a l’aeroport de Girona, la tripulació havia detectat un passatger que, malgrat haver passat els controls pertinents, tenia símptomes de Covid-19: vòmits, malestar, tos... Davant d’aquesta situació, la companyia aèria hauria d’activar el protocol per sospita de Covid, fent una prova PCR a l’individu i separant-lo de la resta de passatgers. Però, en l’exercici en qüestió, l’individu es negava a sotmetre’s a una PCR, i es discutia amb la tripulació.

Quina actuació hauria de tenir, en aquest cas, la Guàrdia Civil? En primer lloc, un cop l’avió hagués aterrat, hauria de fer baixar el passatge però sense deixar que marxessin encara. Llavors entraria un equip d’agents, acompanyat de sanitaris. Com que a l’interior de la nau hi podria haver covid-19 o algun altre virus, s’haurien d’equipar amb els vestits de protecció. A dins, la pràctica continuava amb un forceig de la tripulació i els agents amb el viatger suposadament malalt, al qual s’hi hauria sumat l’acompanyat, que intentaria treure-li la mascareta. En aquest punt, els agents el reduirien i el baixarien de lávió per la força.

A partir d’aquí, els agents s’haurien de sotmetre a un procés de descontaminació amb productes químics. Pel que fa al passatger, se n’hauria d’encarregar el personal sanitari, que li faria la prova PCR. En cas que donés positiu, s’hauria de fer la prova a la resta de passatgers de l’avió, a banda de tenir-los a tots localitzats.

Tot i que en aquest cas era una situació fictícia, des de la Guàrdia Civil diuen que durant la pandèmia s’han produït situacions similars i han hagut d’actuar.