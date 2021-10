L’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat a Blanes el seu llibre 1 Dia d’octubre i 2 poemes, de Símbol Editors. El llibre recull les seves vivències des del 2017 fins a l’actualitat i exposa els motius pels quals el Govern de la Generalitat va tirar endavant amb el referèndum de l’1 d’Octubre (1-O) i també com va viure el judici al «procés» i la seva posterior estada a la presó. Acompanyat per membres de Junts per Blanes, Rull va manifestar que les seves reflexions sobre el que estava vivint i les situacions que contínuament havien d’afrontar «han estat el fil que ha permès expressar el missatge que, tot el que hem fet ha valgut la pena, però que la lluita no ha acabat».