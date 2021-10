La Policia Local de Caldes de Malavella ha interceptat un cotxe amb 55 plantes de marihuana al maleter al veïnat de les Mateues. La policia va detectar que el vehicle circulava a una velocitat desmesurada per la pista forestal a on era i per això va intentar aturar-lo. El cotxe, en veure que venia la policia, va accelerar encara més i va començar una persecució. El vehicle en qüestió va estar a punt de xocar frontalment contra un altre turisme mentre fugia. Per evitar l'accident, el conductor va sortir de la via i això va fer que sortissin de l'interior els tres ocupants, que van fugir corrent bosc endins.

En paral·lel, la Policia Local de Caldes de Malavella havia demanat reforços als Mossos d'Esquadra i a la Policia Local de Llagostera. Quan aquests van arribar, van seguir buscant els tres homes i també van comprovar que a l'interior del vehicle abandonat pels fugitius hi havia 55 plantes de marihuana. Estaven repartides entre el maleter i el seient del darrere i tapades amb una manta.

La Policia Local de Caldes va transportar el cotxe amb la droga a l'interior fins al dipòsit de vehicles amb la grua de l'assegurança. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen els tres homes.