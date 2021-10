L’Ajuntament de Tossa vol convertir l’aparcament de Can Zügel en un magatzem temporal de material d’esports nàutics sense motor perquè veïns i veïnes tinguin un espai on guardar taules de surf, caiacs o veles lleugeres, entre d’altres per poder fer sortides particulars entre l’1 de novembre i el 30 de març, mesos que no hi ha aquests serveis a les platges.

Per fer-ho, s’han aprovat les condicions que regularan l’aparcament, un espai municipal situat a uns 100 metres de la Platja Gran i gestionat per la Unió Esportiva Tossa. Entre els principals trets, destaca que hi tindran els habitants de Tossa, majors de 18 anys o menors acompanyats, que disposin de fitxa federativa o declaració responsable de la pràctica segura d’esports nàutics sense motor. El dipòsit del material tindrà naturalesa gratuïta, però els usuaris hauran de dipositar una fiança de 50 euros per garantir que a finals de març retiraran l’element dipositat. En cas de no fer-ho, l’import de la fiança es destinarà a reciclar l’element a la deixalleria municipal.