Els veïns de Riells i Viabrea (Selva) denuncien que l'actual empresa que dona servei d'aigua al municipi treballa sense contracte. De fet, asseguren que mai n'ha tingut des que el 1986 se'ls va donar la concessió dels pous que abasteixen el municipi. Tot plegat, remarca la portaveu de la Taula Pública de l'Aigua a Riells, Sara Sigüenza, ha provocat que no s'hagi invertit a la xarxa pública que es va construir fa 40 anys. «La majoria de canonades són de fibrociment i el servei no és decent», concreta. Per això, han reclamat a l'Ajuntament que convoqui un concurs públic al qual esperen presentar-se com a cooperativa. El consistori reconeix que «cal regularitzar la situació» i que ara estan estudiant la millor manera de gestionar el servei.

Malestar dels veïns de Riells i Viabrea en relació amb el servei de l'aigua. Denuncien que l'empresa encarregada de donar-lo, Abastaments d'Aigua del Tordera, treballa sense contracte i que «mai n'ha tingut» des que es va donar la concessió dels pous fa 35 anys. Per això, exigeixen a l'Ajuntament que obri un concurs públic que permeti a les empreses o cooperatives que ho considerin presentar-s'hi. De fet, la Taula de l'Aigua Pública de Riells i Viabrea n'és una i aspiren a poder ser ells qui guanyi el concurs per tal de donar un «servei municipal» al poble.

Tot i això, la seva portaveu, Sara Sigüenza, desconfia que l'Ajuntament aposti per aquesta via i tem que «intenti fer oficial el contracte que no hi ha» amb Abastiments d'Aigua del Tordera. «Estem convençuts que si és així, res canviarà i el servei continuarà sent deficitari», adverteix Sigüenza. La portaveu alerta que no s'han fet les inversions necessàries en una xarxa que té prop de 40 anys i on les canonades són de fibrociment. A més, des de la Taula no comprenen com es pot perdre un 40% de l'aigua, una dada extreta d'un estudi del mateix consistori. Això significa que de cada 100 litres d'aigua que es dona, 40 es perden i no arriben als comptadors. «Això és una barbaritat», assenyalen els veïns. A propòsit d'això, Sigüenza adverteix que l'empresa «segueix tenint beneficis cada any» sense invertir en una infraestructura «vella i precària». Des de la Taula també han fet una pregunta al Parlament per tal que l'empresa expliqui quin deute té amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ja que els veïns sospiten que no paguen el cànon, que ells sí que abonen puntualment a les factures que els fa l'empresa.

L'Ajuntament reconeix el problema

Des de l'Ajuntament reconeixen que la situació s'ha de regularitzar i, per això, ja s'han posat a treballar amb una empresa experta per tal que estudiï quina és la millor opció de gestió possible. El regidor de servei de l'aigua, Patrici Cros, remarca que un cop hagin concretat la millor fórmula «evidentment seguiran el que digui la llei» i es convocarà un concurs públic on les empreses que vulguin hi puguin concórrer. Cros també ha reconegut que «calen inversions» a la xarxa i assenyala que la pèrdua del 40% de l'aigua és «important però no exagerat». En aquest sentit, el regidor concreta que el màxim aprofitament al que poden arribar és del 80% un cop fetes les inversions, per tant, ara s'estaria perdent un 20% més de l'habitual. Unes inversions que, per cert, Cros explica que no es fan per evitar generar un deute amb l'empresa que actualment porta el servei.