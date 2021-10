El ple de l’ajuntament de Blanes va aprovar provisionalment un expedient de modificació del pressupost municipal vigent pel qual s’anticipa l’amortització de tres milions d’euros d’un crèdit gràcies a l’estalvi obtingut en el passat exercici. Segons l’equip de govern, això permet reduir l’endeutament del municipi. No obstant això, l’oposició va carregar contra la decisió perquè troba a faltar inversions per solucionar mancances al municipi.

L’acord va prosperar amb 13 vots a favor d’ERC, BECP i JxB. Tot i això, la regidora de Junts, Mia Ametller va constatar que «poder aprovar en aquests moments una amortització de fins a tres milions d’euros, significa que la feina que ens vam comprometre a fer, des del Govern municipal, no s’ha dut a terme, i que en la situació actual, els diners han d’estar al carrer en forma d’inversions, d’obres de millora, i sobretot, en manteniment de la via pública que bona falta fa a Blanes».

En una línia similar, però en aquest cas amb vots contraris a la proposta, els regidors de PSC i C’s van assegurar que amortitzar un crèdit de forma anticipada no tenia sentit. «Com pot ser que un govern progressista decideixi, tenint tresorerira, amortitzar préstecs i no invertir? Tots trepitgem carrer i veiem les necessitats que hi ha al poble», va lamentar el representant socialista.

D’altra banda, el ple va aprovar el Pla Quadriennal d’Inspecció d’Activitats 2022-2025, la primera vegada que es fa a l’Ajuntament de Blanes. L’objectiu és posar ordre i controlar el correcte compliment de les activitats que es fan a la vila, després que els darrers anys s’han incrementat les de comerç, restauració, recreatives, establiments hotelers, càmpings i d’altres tipologies que han sorgit.

Cada any es planificarà quins establiments s’inspeccionen, llevat de casos en què la urgència d’una situació determini que cal fer-ho de manera extraordinària, amb caràcter imminent. Aquest punt es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups polítics, igual que també va prosperar així un altre dels temes destacats de la sessió: l’aprovació de les subvencions pels programes que presenten les entitats i associacions culturals sense ànim de lucre.

L’objectiu és promoure i recolzar el món cultural de la vila, i s’atorgaran en base a la memòria d’activitats presentades, corresponent a aquest 2021. Igual que ja es va fer l’any passat, hi ha un topall de la quantitat econòmica total que es distribuirà entre les entitats culturals, que serà de 20.000 €, després que l’any passat va ser de 18.400 €.

Tornada a la presencialitat

El ple de dijous a l’Ajuntament de Blanes va ser el primer que es fa de forma presencial després de 20 mesos en què s’han hagut de fer telemàticament a causa de la pandèmia. La darrera vegada va ser el 27 de febrer del 2020 i, a banda de retrobar-se plegats en viu i en directe l’alcalde i els 20 regidors i regidores, també va significar el retorn de l’assistència de públic.

Tot i així, la tan desitjada normalitat encara no s’ha assolit al 100% ja que, entre d’altres detalls, tant els polítics com el públic assistent van haver de dur la mascareta posada obligatòriament durant tota la sessió. Per la seva banda, el públic també es va seure complint una distància de seguretat, i es va tenir a disposició de tothom gel hidroalcohòlic a l’entrada de la sala.