En els darrers tres mesos s’han desmantellat sis plantacions de marihuana a Arbúcies, a la Selva, que han acabat amb cinc detencions. En total, els operatius policials han permès requisar més de 20.000 plantes, la majoria dins del Parc Natural del Montseny. La marihuana és un problema habitual els darrers mesos a la localitat, i el seu alcalde, Pere Garriga, adverteix que s’han convertit en un «caramel» per als traficants. En aquest sentit, Garriga explica que l’orografia de la zona, la densitat de bosc que ocupen els 90 quilòmetres quadrats del municipi i «l’avantatge» que suposa tenir l’autopista i l’Eix Transversal a prop de la localitat, fan que Arbúcies sigui un lloc atractiu per a les bandes que es dediquen al negoci de la marihuana. Garriga també va reconèixer que «preocupa» la proliferació de plantacions a Arbúcies i va dir que «hi posen tots els esforços» per descobrir-les i denunciar els traficants.