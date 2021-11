L’espectacular laboratori on es va provar la vacuna d’Hipra en animals

Abans dels assajos en humans, la prometedora vacuna contra la Covid de la farmacèutica gironina Hipra es va provar en animals al laboratori d'IRTA-CReSA, un dels pocs d'Espanya que pot treballar amb virus tan contagiosos gràcies al sistema de biocontenció, que evita fuites a l'exterior.

El prototip d'Hipra es perfila com la primera vacuna espanyola contra la Covid a sortir al mercat el proper any: a l'agost va rebre llum verda de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per començar els assajos amb humans i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial d'Espanya (CDTI) acaba d'aprovar el finançament per a una fase més del procés, la IIb/III.

Aquest assaig clínic es va poder començar després d'haver superat amb èxit les proves prèvies en animals que es van fer al Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA.

Aquestes instal·lacions, situades al campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i on treballen unes 140 persones, alberguen un dels pocs laboratoris d'alta biocontenció de grans dimensions d'Espanya, indispensables per dur a terme recerca amb animals manipulant patògens altament contagiosos i de transmissió aèria, com és el cas del SARS-COV-2.

La investigadora Júlia Vergara-Alert va treballar en l'estudi de la vacuna Hipra en hàmsters i ratolins transgènics, als quals es va introduir el receptor que el virus usa per ingressar en l'organisme i que no tenen de forma natural, obtenint bons resultats.

En declaracions a Efe, Vergara-Alert recorda que van poder posar-se a treballar en el SARS-COV-2 des de «el minut 1» de la pandèmia perquè en aquestes instal·lacions ja havien estudiat altres «cosins germans», com el virus causant de la Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS-CoV), que transmeten els dromedaris als humans i que, malgrat ser més letal que la Covid, està molt focalitzat a l'Aràbia Saudita.

També van poder posar-se a la feina de seguida pel coneixement i pràctica de la biocontenció, que és imprescindible a l'hora de treballar un virus de transmissió respiratòria com el SARS-COV-2.

Un laboratori d'alta biocontenció (nivell 3 sobre 4) consisteix en un control estricte d'accés de persones: per entrar cal treure's tota la roba, ingressar nu per una doble porta i, una vegada a dins, vestir-se amb una granota i uns esclops; el mateix per sortir, amb l'afegit d'una dutxa amb dues ensabonades.

És transcendental igualment el manteniment de pressions negatives, de manera que l'aire d'una habitació on es manipulen patògens no surti quan s'obri una porta i se n'eviti així la circulació, la qual cosa es reforça amb un minuciós sistema de renovació i doble filtrat absolut de l'aire, amb circuits separats per a cada sala de laboratori.

Tot el sistema de pressions negatives està dissenyat com una cascada, des de les zones de menor a les de major risc de contaminació, amb la finalitat que, encara que pugui haver-hi algun petit incident, «quedi reduït al mínim, gairebé a zero, la sortida de patògens de la unitat», explica el viròleg Xavier Abad, responsable de l'àrea de biocontenció.

Excepte les persones i el material imprescindible, res surt de la unitat, tampoc els animals, que són sacrificats i, posteriorment, les seves restes són tractades: o bé s'incineren o passen per un digestor alcalí, un tractament per a la seva descomposició i descontaminació.

Després d'haver pogut usar el laboratori per provar antivirals i prototips vacunals contra la Covid, la directora de l’IRTA-CReSA, Natàlia Majó, preveu que aquest vessant de suport a la investigació biomèdica incrementi, sense deixar de costat la investigació en sanitat exclusivament animal que desenvolupen des de fa dues dècades.