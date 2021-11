El Zoo de Barcelona, seguint el seu nou model, ha culminat en els últims dies la reintroducció al seu medi natural d’exemplars de tres de les espècies autòctones sobre les que manté projectes de conservació: la tortuga de rierol, amb 27 exemplars, el tritó del Montseny, amb 58 larves, i la tortuga mediterrània, amb 51 exemplars, catalogades com a espècies en perill per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura.

En aquest alliberament s’ha treballat en la reintroducció del Tritó del Montseny (’calotriton arnoldi’), i des del Zoo s’han enviat 58 larves, d’un total de 500 exemplars, de la varietat occidental de l’espècie per a fer una nova intorducció al seu hàbitat natural. Els mesos de maig i juny d’aquest mateix any, ja es van reintroduir 328 exemplars, i des de la posada en marxa del projecte LIFE Tritó Montseny, se n’han alliberat uns 1.500.