El Festival «Korre Ke Token» de Blanes s’ha celebrat aquest cap de setmana retornant les actuacions al carrer, a la plaça dels Països Catalanas. El festival de música ha reïvindicat durant tres dies la cultura tradicional i ha rebatejat els seus gegants. La població ha celebrat també la diada de Tot Sants.

El festival va començar divendres en un any marcat per la relaxació de les mesures de la Covid-19 que ha permès que els ciutadans puguin gaudir de nou de les activitast al carrer.

La jornada de dissabte va concentrar la major activitat. L’acte central va ser el rebateig dels gegantons de l’Esbart –Na Violant i En Bernat Joan, creats l’any 1990.

El diumenge, el Festival va tenir dos principals pols d’atracció. L’un va ser al migdia, amb una vermutada popular acompanyada de música, en viu a càrrec d’un tercet format per músics de diferents poblacions de la Selva.

El bon temps va fer que la jornada tingués una bona participació. Diverses voluntàries de l’esbart van estar servint el vermut popular, una tradició que també es fa coincidint amb la Festa Major Petita.

L’altra activitat principal de la jornada de diumenge va tenir lloc a la tarda vespre, pels volts de les set, quan el recent canvi d’hora va provocar que ja fos nit tancada, es va celebrar un Concert Familiar amanit amb una de les tradicions més nostrades, la Castanyada.

Els monitors i monitores de l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa –el CAU- es van encarregar de vendre paperines de castanyes.

Per la seva banda, els encarregats de posar la música i l’animació van ser el grup Ambauka procedents de Molins de Rei.

El projecte va néixer el 2008 en un esplai d’aquesta població barcelonina, quan uns monitors de l’Esplai l’Agrupa van decidir formar un grup d’animació per celebrar la Festa de la Primavera. Després d’aquella exitosa actuació, l’any següent la formació es va consolidar sota el nom d’Ambaükatunàbia, i des de l’inici es van caracteritzar per la seva aposta pels espectacles familiars de qualitat. L’altra segell d’identitat del grup és la participació, ja que hi són convidats a ser-hi activament públic de totes les edats, amb música 100% en directe i combinant sons i temes tant de l’actualitat com de la tradició popular que tothom –en major o menor mesura- pot conèixer.

L’expertesa d’Ambauka va captivar al públic de totes les edats, però principalment a la canalla, que no va parar de cantar, ballar, jugar i passar-s’ho bé.

El fet d’estar a la vigília de Tots Sants no tan sols es va deixar notar per la Castanyada Familiar que es va celebrar a la Plaça dels Països Catalans, dins el Korre Ke Token.

El festival ha estat organitzat per l’Esbart Joaquim Ruyra amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i diverses entitats: la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria, la Colla Gegantera de Blanes, la Colla de Diables Sa Forcanera, així com l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa. També s’ha comptat amb el suport de l’Arxiu Municipal, els Serveis Municipals, així com d’altres institucions i administracions públiques.