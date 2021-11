L’Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una crida a persones de diferents col·lectius de Lloret de Mar a participar a la campanya «Tu que pots, vacuna’t ara» per incentivar la vacunació. Hi participen diferents membres de la taula de diàleg interreligiós com Mariamu Kaira, en representació de la Comunitat Islàmica Mesjid Abubakar; Antonio Saavedra, Àlex Escudé i Míriam Navarro, en representació de l’Associació Cultural Cristiana, i Tirath Singh, Narendra Mayani i Sheetal Mavlankar, com a representants de l’Associació Cultural de la Índia.

També, per exemple, Pepe Fraile, com a representant de l’associació hispanoamericana d’integració social, cultural i esportiva, així com Joan Romà, del món del teatre.