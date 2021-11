Els Mossos d'Esquadra han denunciat una empresa de l'Hospitalet de Llobregat dedicada a la neteja i manteniment de locals per haver abocat residus en un descampat d'Esplugues. Els responsables de la companyia estan acusats de llençar material d'oficina i fotogràfic, així com tòners d'impressores en un espai d'uns 50 m². Els fets es remunten 3 d'octubre, quan els agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) van ser alertats d'un abocament al barri de Finestrelles d'Esplugues. Amb la informació facilitada per testimonis i la inspecció del material, on constaven adreces d'empreses, la policia va identificar els presumptes autors de l'abocament: una companyia de l'Hospitalet que estava buidant un local de Lloret de Mar (Selva).

Els Mossos van constatar que l'empresa d'on provenia el material es dedicava a la venda de material fotogràfic i d'impressores, i havia tancat feia anys. La companyia de l'Hospitalet dedicada a la neteja i manteniment de locals s'estava encarregant de retirar el material de les instal·lacions. Quan van llençar els residus al descampat d'Esplugues, els tòners es van trencar i van escampar un polsim de tinta per tot l'espai. La policia ha derivat el cas a l'Agència de Residus de Catalunya, que és l'òrgan competent per sancionar aquest tipus d'infraccions. Arran d'aquest fet, els Mossos recorden la importància de fer una gestió correcta dels residus que es generen.