Avui s'ha presentat a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona la quarantena edició de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, que se celebrarà de l’11 al 14 de novembre. A la presentació hi han assistit Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona; Joan Martí, alcalde de Santa Coloma de Farners, i Xavi Amat, membre de la Confraria de la Ratafia.

Durant quatre dies, hi haurà una intensa activitat als diferents espais repartits per la ciutat, amb propostes per a tots els públics: des de xerrades tècniques amb els millors experts del món de la ratafia per aprofundir en el coneixement d’aquest licor, o presentacions de les novetats d’aquest món, fins a sortides al bosc, concerts, tallers, cursos, exposicions fotogràfiques i activitats gastronòmiques.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Confraria de la Ratafia, amb el suport de la Diputació de Girona, nomenarà enguany confrare d’honor el Mont Honorable Senyor Joaquim Torra, qui té un llarg bagatge personal i familiar en el món ratafiaire, i gràcies al qual la ratafia s’ha donat a conèixer en entorns en què aquest licor era pràcticament desconegut. El guardó, màxima distinció que atorga la Confraria de la Ratafia, li serà atorgat el divendres 12 de novembre en la Gala de la Ratafia, esdeveniment en què també es donarà a conèixer la ratafia guanyadora del concurs d’aquest licor, el més antic i prestigiós de Catalunya. Fins al moment, se n’han presentat cent cinquanta ratafies.

En motiu de la quarantena edició s’ha elaborat l’exposició i la capsa col·leccionable «Volem Ratafia», que explica la relació de Santa Coloma amb la ratafia i que es podrà veure durant el mes de novembre a la Casa de la Paraula. La capsa per col·leccionar quaranta postals diferents sobre la ratafia i Santa Coloma de Farners es podrà adquirir en quaranta establiments diferents de la ciutat. Vinculada amb l’exposició i la caixa col·leccionable, s’ha elaborat Volem, una ratafia especial per commemorar les quaranta edicions de la Festa. El mestre ratafiaire Xavier Codina, present a totes les edicions del concurs, ha creat una ratafia inspirada en les que participen al concurs, i la cooperativa La Sobirana n’ha fet una edició limitada i numerada de cinc-centes unitats.

Amb l’aplicació Ratafia i Ratafia TV per estar al dia de la programació, es poden comprar entrades i tastos de ratafia. L’aplicació per a mòbils permetrà veure la programació, ubicar els diferents espais de la festa i també té la funció de moneder per als tiquets de tast de la Fira Comercial de Ratafies. Es podran carregar els tiquets de manera digital i també els productors podran recollir digitalment cada tiquet de consumició. D’aquesta manera es millora en sostenibilitat (s’evita la generació de paper) i també en seguretat (s’evita el contagi per contacte).

En la presentació d'avui, Miquel Noguer ha destacat l'evolució que ha viscut la Festa de la Ratafia: «Ha crescut molt i el context en què ens trobem ha fet que s’adapti i evolucioni; n’és un clar exemple l’aplicació creada per a la festa». Noguer ha destacat també el símbol identitari de la ratafia per a Santa Coloma de Farners: «Podem dir que la festa ha esdevingut un aparador nacional, en equilibri entre la innovació i la tradició. Aquest és el secret de l’èxit d’una festa de referència a les comarques gironines». L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, ha mostrat el seu agraïment a tots els qui fan possible la festa: «Gràcies, sobretot, a la Confraria de la Ratafia, perquè ells son una peça clau, un element que simbolitza aquest esperit ciutadà de la festa; ells han ajudat a assolir aquesta quarantena edició».