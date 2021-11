L'Ajuntament d'Arbúcies ha entregat les claus dels tres primers habitatges d’emancipació jove. L'acte, celebrat ahir, va comptar amb la presència de l’alcalde del municipi, Pere Garriga, del regidor d’Habitatge, Jaume Salmeron i de la regidora de Joventut, Judit Prat. Aquesta és la primera vegada que Arbúcies disposa d’aquest tipus d'habitatges.

Els tres pisos que ara s'han adjudicat a tres joves del municipi, es van posar a concurs al mes d’agost d'aquest 2021. Les condicions econòmiques dels lloguers menusals d’aquests habitatges es mouen entre els 220 i els 300 euros. “Aquests preus seran sempre els mateixos en futures convocatòries. El primer objectiu és garantir l’accés a lloguer del jovent d’Arbúcies”, va assegurar el regidor d’Habitatge, Jaume Salmeron. “Amb la signatura dels primers contractes, es posa fi a un procediment històric, perquè és la primera vegada que Arbúcies disposa d’una borsa d’habitatges perquè els joves puguin accedir a la seva primera casa”, va afegeir.

En aquest sentit, des de la Regidoria d’Habitatge s’està treballant per adquirir nous pisos que actualment es troben buits per tal d’oferir-los als joves d’entre 18 i 30 anys. Per la seva banda, la regidora de Joventut va explicar que s’està treballant per obrir noves convocatòries per tal d’oferir més pisos perquè el jovent d’Arbúcies pugui accedir al seu primer habitatge d’una manera digna.