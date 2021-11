Les inscripcions per a la quarta edició de la Marxa #Pelsvalents, que se celebrarà el pròxim 13 de febrer del 2022, estan obertes. La Marxa pels Valents és una marxa solidària impulsada per la Policia Local de Caldes que recapta fons per a la construcció del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center i per a la investigació del càncer infantil. La iniciativa, inciada el 2019, va recaptar 4.350 € el 2019, 8.510,13 € el 2020 i 3.100 € el 2021 en la seva edició virtual.

Enguany es proposen de nou dues opcions de recorregut, una de 6 i una de 9 quilòmetres. El cost de la inscripció és de 10 € amb esmorzar inclòs. A més, els primers 500 dorsals inscrits seran obsequiats amb una samarreta. També hi ha l’opció de participar en la iniciativa mitjançant el dorsal solidari, amb un cost de 8 €. La previsió que hi ha és positiva tenint en compte l’evolució de la iniciativa, per la qual cosa s’esperen 1000 inscrits aproximadament en aquesta quarta edició. Les inscripcions poden fer-se de manera online.

Els orígens de la campanya

L’1 d’octubre del 2017, en el marc de la Fira de l’aigua, el cos de la Policia Local de Caldes de Malavella va fer una tallada de cabells per recollir cuetes per fer perruques per nens i nenes malalts de càncer. Vist l’èxit de la recollida l’aleshores Sergent en cap Xavier Muñoz es va reunir amb dos caps de policia d’altres poblacions per compartir les bones sensacions. De la trobada va sorgir la idea de fer escuts solidaris i la campanya s’ha escampat per tot Catalunya. De moment hi ha més de 200 municipis col·laborant en la campanya #PelsValents a través dels cossos de Policia Local, Protecció Civil, IPAs, o d’altres. També hi ha cossos implicats fora de Catalunya. Gràcies a les iniciatives de tothom s’han recaptat fins ara més de mig milió d’euros que s’han entregat a l’Hospital Sant Joan de Déu, i la voluntat és seguir recaptant fons.

La iniciativa, que va començar amb escuts termo adhesius, ara ja compta amb una gran varietat de productes solidaris d’entre els quals s’hi poden trobar mascaretes, rellotges intel·ligents, ambientadors, polseres de silicona, casquets de bany, dessuadores, tasses o loteria de Nadal entre d’altres.

Per a l’alcalde, Salvador Balliu: “estem contents de poder anunciar de nou una nova data per aquesta marxa que posa de manifest no només la solidaritat de la gent de Caldes de Malavella, sinó també la vocació de servei de la nostra Policia Local”.