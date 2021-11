El judici contra el presumpte parricida de Sils ha començat aquest divendres a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El fiscal demana 31 anys de presó i l'acusa d'assassinat agreujat, falsedat en document mercantil i d'un delicte continuat d'estafa a la Seguretat Social.

Els Mossos d'Esquadra van trobar el cos de la víctima embolicat amb plàstic en una habitació del garatge del domicili familiar de la urbanització Vallcanera el 31 d'agost del 2018. La investigació va situar el crim més de nou mesos abans, el 9 de novembre del 2017. Segons el fiscal, l'acusat va ordir "un pla" per acabar amb la vida de la seva mare per ocultar que havia demanat un crèdit de 13.000 euros al seu nom i per quedar-se amb la seva pensió.