Blanes continua desmantellant les torres elèctriques d’altra tensió que encara creuen determinats punts del municipi. Durant els darrers mesos, se n’han eliminat algunes, principalment les que hi havia al voltant del Carrer Santa Cecília, així com al mig de la nova Rotonda d’Anselm Clavé.

Ahir a la matinada es van desmantellar les ubicades a la Carretera d’Accés a la Costa Brava, la GI-682. Les tasques van començar a les 12 de la nit i, degut a la gran quantitat de trànsit que s’hi concentra en ambdós sentits, la Policia Local de Blanes hi va estar present per regular la circulació i garantir la seguretat dels operaris. Temporalment, es van haver de tallar també un tram del vial.

L’actuació de nit va eliminar bàsicament tres torres d’alta tensió i de grans dimensions: una a tocar de la Rotonda dels Focs, al barri de Mas Moixa; l’altra al monticle que hi ha a la banda esquerra de la carretera en direcció a Lloret, on abans hi havia Creu Roja, i l’altre al recinte del cementiri.