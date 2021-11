El 31 d’agost de 2018 els Mossos van trobar el cos d’una dona morta embolicada amb plàstic en una casa de la urbanització Vallcanera Park de Sils. Pocs dies després, el sis de setembre, el Jutjat d’Instrucció 1 de Santa Coloma de Farners va acordar presó comunicada i sense fiança pel seu fill de 43 anys, que vivia amb la seva mare i que va confessar ser l’autor de la seva mort.

La secció tercera de l’Audiència de Girona jutjarà durant la setmana vinent aquest cas amb un jurat popular que es va constituir ahir. La fiscalia el fa responsable d’un delicte d’assassinat agreujat, un delicte de falsedat mercantil i d’un delicte continuat d’estafa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). S’enfronta a 31 anys de presó.

El fiscal Víctor Pillado és l’única acusació de la causa, i és qui demana la pena màxima de presó. Segons el seu relat, el processat va ordir un pla per matar la mare i apoderar-se de la seva pensió. Els fets s’enquadren entorn el setembre de 2017, quan l’acusat, que vivia amb la seva mare a Sils, va demanar diversos préstecs per poder assumir despeses inusuals pels quals no tenia prou ingressos. L’acusació sosté que sabia que no podria fer front als imports prestats i que tampoc podia tornar a demanar diners a les entitats bancàries, i en aquest moment «va idear un pla encaminat a obtenir ingressos regulars a costa de la seva mare, decisió que comportava matar-la».

Per fer-ho, va firmar un préstec amb Banc Sabadell, que també està personat a la causa, fent-se passar per la víctima i sense el seu consentiment de 13.000 euros amb l’objectiu d’apoderar-se’n. Un cop va tenir aquests diners, va buscar la manera d’ocultar el cos de la víctima un cop morta i així poder quedar-se la seva pensió.

El 9 de novembre de 2017 l’acusat va «decidir» executar el pla «de manera inesperada i prevalent-se de l’enorme desproporció física que hi havia amb la víctima», anul·lant les seves possibilitats de defensar-se. Per fer-ho va tapar-li a cara de tal manera que finalment la víctima va morir afogada. Llavors, va amagar el cos en una habitació que hi havia al garatge i el va embolicar amb plàstic. Durant prop d’un any s’hauria apropiat mensualment de la prestació de la víctima, que era de 769,30 euros mensuals, fins que el setembre de 2018 la policia va trobar el cos i ell va ser detingut. En total hauria rebut il·lícitament 10.579,86 euros. Fins ara ha complert presó provisional.

Més enllà de la petició de presó, l’acusació també demana que l’acusat pagui 30.000 euros al seu germà pels danys morals, i que indemnitzi a l’INSS amb els més de 10.000 euros presumptament apropiats il·lícitament. L’entitat Banc Sabadell n’és responsable civil subsidiària.

Per això, l’entitat ostenta la defensa pel delicte d’estafa continuada a la Seguretat Social. Al seu escrit de conclusions provisionals nega el relat de fets del fiscal per «tendenciós» i per «pretendre trobar desesperadament un responsable civil solvent». L’entitat recorda que fan el control de vida dels seus clients un cop l’any i que els pagaments il·lícits a l’acusat van ser d’«uns mesos», sense arribar a l’any, i per això sosté que no ha de respondre d’aquesta presumpta estafa. També assegura que era «absolutament impossible» que el banc detectés que la víctima havia mort. Per això demana que se l’absolgui de la responsabilitat subsidiària.

Per últim, la defensa de l’acusat accepta la responsabilitat de l’acusat en la mort de la seva mare, però nega que sigui resultat d’un pla premeditat per cobrar il·lícitament la seva prestació.

A les seves conclusions subratlla que de forma «espontània» i sense que l’acusat tingués «control dels seus actes», va iniciar-se una discussió entre ambdós. L’acusat va tapar la boca a la víctima perquè «deixés de cridar» , en «cap cas» amb intenció de matar-la. Llavors va marxar de casa, i mentre fou fora la víctima va morir. A partir d’aquí, segons la defensa, hi ha dues possibilitats: o que el processat ometés el deure de socors a l’afectada, o que «sota un trastorn mental transitori», en veure la dona morta i sense saber què fer, l’emboliqués amb plàstic i la portés al garatge. Sobre les retirades de diners que va fer el processat des del compte de la seva mare, manifesta que ho feia «sense cap pla per suplantar la seva mare».

Les penes que demana tant pel delicte principal (omissió del deure de socors) com del subsidiari (homicidi imprudent) són ambdues de 4 anys de presó. En canvi demana l’absolució pel delicte d’estafa continuada, que entén que no s’ha produït. També sol·licita una indemnització pel germà de l’acusat de 15.000 euros, però rebutja cap responsabilitat pels diners sostrets presumptament a l’INSS, una quantitat que en tot cas vol que pagui l’entitat bancària per no fer les comprovacions necessàries al compte d’una persona morta.