El suposat parricida de Sils es va fer passar per la víctima durant mesos per ocultar que l'havia matat. Aquest dilluns han declarat a l'Audiència de Girona les amigues de la dona que han explicat que a partir del novembre del 2017 es van adonar que alguna cosa no anava bé perquè no van tornar a veure la dona de 63 anys, que abans de morir tenia una vida social activa. No van aconseguir parlar per telèfon amb ella però sí que anava contestant alguns missatges de Whatsapp, fins i tot al germà de l'acusat dient-li que no aniria a passar les festes nadalenques amb ell. D'aquesta manera, va aconseguir amagar el crim durant nou mesos.

La investigació situa la mort el 9 de novembre del 2017 i van trobar el cadàver el 31 d'agost del 2018.