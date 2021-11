La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha rebut l’acreditació, per part del Ministeri de Sanitat, com a nova Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria, fet que representa que a partir del curs 2022 oferirà una plaça de metge resident i tres d’infermera resident per a la seva formació en les especialitats de Geriatria i Infermeria Geriàtrica a l’organització.

Aquesta és la primera unitat docent multiprofessional de la Corporació per formar metges i infermeres residents. Des de la institució hi ha un fort compromís i implicació en promoure la docència especialitzada i multiprofessional.

L’oferta docent de la CSMS s’amplia, doncs, amb aquesta nova acreditació. Fins ara, l’organització compta amb dos programes de formació especialitzada. D’una banda, un de Medicina Interna, amb una plaça a l’Hospital de Calella, i un de Medicina Familiar i Comunitària a l’ABS Malgrat de Mar, fruit d’un acord de col·laboració amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS. Pels hospitals de Calella i Blanes també realitzen la rotació corresponent els residents d’altres àrees bàsiques de salut d’aquesta unitat docent.