“Camí a Lloret” és una acció solidària en la que han participat diferents destinacions certificades amb la Marca Turisme Esportiu atorgada per l’Agència Catalana de Turisme, ha donat el tret de sortida al I Congrés Mundial de Turisme Esportiu, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre a Lloret de Mar.

Amposta, Calella, Girona, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Susanna s’han unit aquest passat cap de setmana en aquesta iniciativa solidària que ha constat d’accions esportives dutes a terme amb èxit d’assistència pels veïns i veïnes de cada població. A partir del càlcul de la distància entre cadascun d’aquests municipis i Lloret de Mar, s’ha calculat una distància mitja que ha servit per establir el repte a superar per cada destinació a través d’esports com el rem, l’atletisme, la natació i el ciclisme, respectivament. En total, entre totes les poblacions participants s’han recorregut 900 km.

La localitat de l’Ametlla de Mar farà un spin-off de l’acció el proper dissabte 13 de novembre, on recorrerà els quilòmetres pertinents navegant amb diferents embarcacions sostenibles com la vela lleugera, caiacs, muletes o paddle surf. Cada quilòmetre recorregut suposa una aportació a La Marató de TV3, xifra que ja ha arribat als 2.000 euros.

La cloenda de l’acció es va fer dissabte a Lloret de Mar, on Valentí Sanjuan, esportista estretament vinculat a Lloret i influencer esportiu amb milers de seguidors a les xarxes socials, va recórrer els últims metres del repte, des de Sa Caleta fins a la Plaça de la Vila. En aquest últim quilòmetre el van acompanyar també representats de 22 entitats esportives lloretenques. Un cop acabat el recorregut, Sanjuan, juntament amb Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, i Patrick Torrent, director executiu de l’ACT, van fer el recompte de la quantitat donada a la Marató de TV3.

Turisme Esportiu a Catalunya

Catalunya compta amb onze municipis certificats com a Destinació de Turisme Esportiu (DTE) per l’Agència Catalana de Turisme: L’Ametlla de Mar, Amposta, Sort, Salou, Cambrils, Lloret de Mar, Girona, Calella, Castelldefels, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Susanna. Aquesta distinció s’atorga a aquells municipis que ofereixen recursos, serveis i instal·lacions d’alta qualitat tant als esportistes d’elit i professionals com als turistes aficionats i amants de l’esport que vulguin practicar activitats esportives o assistir a diferents competicions.