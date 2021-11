El judici contra el parricida de Sils que s’enfronta a 31 anys de presó acusat d’assassinar la mare, demanar préstecs al seu nom i continuar cobrant la pensió de viduïtat es va reprendre ahir a la secció tercera de l’Audiència de Girona. Davant el jurat popular, van declarar la doctora i les amigues de la víctima, que van ser les que van alertar que feia mesos que no sabien res de la dona i van sospitar que li podria haver passat alguna cosa, l’altre fill de la dona i la seva jove.

Tots els testimonis van apuntar que no van tornar a veure la dona de 63 anys a partir del novembre del 2017. Es van estranyar perquè la víctima tenia una vida social activa, solia anar a fer cafès amb amigues, a ballar o a classes de zumba. En aquell moment, van explicar, estava de baixa perquè l’havien operat de cataractes. De fet, la doctora del CAP va detallar que li va saltar una alerta perquè no havia anat a recollir la següent baixa. Tampoc es va presentar a la intervenció que tenia programada per a l’altre ull.

La investigació apunta que l’acusat es va fer passar per la dona per evitar que en denunciessin la desaparició. També amb el seu germà –l’altre fill de la víctima- amb qui es comunicava de tant en tant. Al judici, va declarar que es va arribar a enfurismar amb la mare perquè no va anar a passar cap dia de Nadal amb la seva família a Badalona, com solia fer: «Em va tocar la fibra però no em vaig imaginar res».

De fet, des del telèfon de la seva mare, el seu germà li va contestar els missatges dient-li que «tenia dret a fer la seva vida» i que ja parlarien més endavant, posant com a excusa que estava passant uns dies a casa d’uns amics o que estava fora de viatge a les Balears. La jove de la víctima, però, sí que temia per la vida de la seva sogra: «Li vaig dir al meu home que el seu germà havia matat la mare. Jo el veia capaç de fer-ho».

Les amigues van detallar que cap al mes de maig del 2018 van aconseguir contactar amb el fill de la víctima que vivia a Badalona, que es va desplaçar fins a Sils. Li van explicar les seves sospites i el fill va intentar accedir a la casa per una finestra però no se’n va sortir. Finalment, va poder parlar amb el seu germà que li va dir que la mare havia conegut un home i que estaven sempre «amunt i avall». «Tant de bo la meva mare m’hagués explicat alguna cosa sobre la relació amb el meu germà abans, però suposo que això és com quan hi ha maltractaments en un matrimoni, que no te n’assabentes», va lamentar el germà.

Finalment a l’agost les amigues van aconseguir interposar la denúncia. Al judici van dir que ja ho havien intentat abans a la Policia Local però que els hi van negar l’opció perquè no eren familiars. Un cop el cas va arribar als Mossos d’Esquadra, van obrir la investigació i van aconseguir l’autorització per entrar a la casa el 31 d’agost del 2018, on hi van localitzar el cos de la víctima embolicat amb plàstic. Avui està previst que declari l’acusat.