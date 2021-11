Ni volia matar-la, ni volia aprofitar-se de la pensió de la seva mare ocultant el cos un cop morta. El parricida confés de Sils ha admès la seva responsabilitat en la mort de la víctima durant la seva declaració en el judici amb jurat popular que jutja l'Audiència de Girona, però ha negat que hagués planejat el crim. Davant la pregunta del seu advocat sobre si a conseqüència dels seus fets la seva mare va morir, ha contestat: "crec que sí".

Tal com ha explicat a les preguntes del seu advocat, l'únic a qui ha volgut contestar, el 9 de novembre de 2017 va aixecar-se amb mal de cap després de passar una nit del lloro. "Vaig discutir amb la meva mare i perquè callés vaig tapar-li la boca", ha admès. La víctima va quedar inconscient, "això vaig creure", ha dit, i per això va dur-la al seu llit i va marxar.

No va tornar fins al cap de dos o tres dies. "Ni tan sols recordo on vaig anar", ha manifestat. "S'havia mogut, no estava com jo creia que l'havia deixat", ha subratllat, per deixar clar que quan va marxar encara estava viva.

La pala, per netejar el jardí

Uns dies abans de la mort de la víctima, el processat va comprar una pala, una aixada i brides, que les van trobar al cos de la víctima lligades a les mans i als peus. La tesi del fiscal és que va comprar la resta d'estris per enterrar el cos, un extrem que l'acusat ha negat: "teníem malament la parcel·la, i ho vaig comprar per netejar el jardí".

El processat, que no va presentar-se a declarar quan les amigues de la víctima van denunciar la seva desaparició, ha indicat que va mantenir durant mesos el cadàver a casa perquè "volia treure-me'l del davant". En cap cas va ser una decisió presa per ocultar-lo: "no sabia què fer... Mai he tingut problemes amb la llei ni amb ningú, no he fet mal a ningú", ha assegurat. El cos de la víctima va ser trobat nou mesos després, el 31 d'agost de 2018. L'autòpsia no va poder determinar la causa de la mort pel mal estat del cos, però van trobar signes que farien compatible una mort per asfíxia.

Tampoc pretenia lucrar-se durant aquests mesos de la pensió de la seva mare: "no m'agraden els bancs i treballava sense assegurança i tenia diners a casa", ha explicat. També obtenia ingressos, ha dit, d'una indemnització rebuda arran d'un accident que va tenir i que li va provocar la pèrdua d'una orella. "No necessito fer mal a ningú per diners", ha conclòs.

Per últim, s'ha mostrat penedit i ha dit que sap que "mereix" una condemna.

Va planejar el crim, segons els Mossos

Els investigadors dels Mossos han conclòs que el crim va ser premeditat, i que ho va fer per buidar els comptes de la seva mare. Arran de la denúncia, els investigadors van determinar que la desaparició de la víctima era "inquietant", perquè d'un dia a l'altre va tallar totes les seves activitats socials i laborals sense avisar a ningú. Els missatges de Whatsapp que rebien les amigues eren "estranys", perquè hi havia menys faltes d'ortografia del que era habitual en ella i contestava missatges "contradictoris" a la gent que li expressava la seva preocupació pel temps que feia que no la veien.

Les sospites sobre aquesta desaparició estranya van motivar la petició d'entrada i registre i d'accés als comptes bancaris. El dia que es van personar a la casa, l'acusat els va dir que la víctima era fora amb una parella i que no sabia on era. No els va donar cap detall. Els agents van citar-lo a declarar l'endemà a la comissaria de Santa Coloma de Farners, però no s'hi va presentar.

El cos estava embolicat amb un llençol i plàstics en una estança del garatge, i la porta estava precintada amb escuma de poliuretà per evitar que es notés l'olor, segons els investigadors. Els agents que van analitzar l'escena del crim van trobar diverses empremtes que van poder analitzar, per concloure que eren de l'acusat.

Mantingut per la pensió de la mare

Un altre dels elements que feien sospitar els Mossos que la mort era premeditada era l'augment de moviments que va començar a reflectir el compte bancari de la víctima, al qual l'acusat tenia autorització d'accés. No consta que l'acusat treballés, o almenys, que tingués una nòmina. La víctima cobrava una pensió, que segons els investigadors era l'únic ingrés que entrava a la casa, i del qual vivia l'acusat. Ell ha declarat que sempre ha treballat, però que ho feia sense estar assegurat. En tot cas, tant al seu compte com al de la seva mare van augmentar les despeses: moltes operacions eren d'hotels, viatges en avió i adquisicions de joies. Els investigadors han explicat que la pujada del seu nivell de vida va coincidir amb una nova relació que l'acusat va establir amb una dona que exercia la prostitució.

Abans de 2017 el compte ja contenia més despeses que ingressos, i una part important dels diners que sortien del compte van ser transferits a un compte que tenia per titular el processat. El 2017 les despeses del compte es van "disparar", i pocs dies abans d'on se situa el crim, el processat va contractar un préstec de 13.000 euros a través del compte de la seva mare. L'acusat ha dit que ella n'estava al cas, i que si no l'hagués volgut, l'hauria pogut cancel·lar perquè ella era la titular del compte.

Cap al mes de març de 2018, els comptes van acabar buidant-se. Des de la mort de la dona, el seu compte va seguir pagant totes les despeses i factures.

Descarten una malaltia mental

Les pèrites que van avaluar les capacitats mentals de l'acusat van determinar que no pateix cap trastorn mental. Té trets de la personalitat que el situen com una persona poc sociable, desconfiada i suspicaç, que es podrien haver "accentuat" per l'accident on va perdre l'orella. Els xiulets que pateix des de llavors li han provocat insomni, segons ha declarat l'acusat, però no ha quedat reflectit en cap informe mèdic. Les pèrites han explicat que va començar a fer-ne referència un cop va entrar al centre penitenciari.