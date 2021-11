El judici a l'Audiència de Girona contra el parricida de Sils acusat de matar la seva mare el 2017 i amagar el cos per cobrar la seva pensió ha conclòs. El jurat popular que ha escoltat durant tres dies les declaracions de testimonis, pèrits i del mateix acusat haurà de decidir demà si el processat és culpable, si la va matar amb premeditació i si ho va fer per aprofitar-se dels seus ingressos.

L'acusat admet que va ser ell que va matar-la, però en cap cas ho va fer amb intenció de matar-la. Per això, la seva defensa demana que se'l condemni per un delicte d'homicidi imprudent a la pena màxima de 4 anys de presó -en fa 3 que està en presó provisional-. Inicialment demanava que la pena fos per omissió del deure de socors pels mateixos anys de presó.

Abans de concloure el judici, l'acusat té dret a dirigir-se per últim cop al tribunal, o en aquest cas, al jurat, que serà qui dictaminarà si és culpable o no. I ho ha fet per dir que "té clar" que acabarà a la presó "tota la vida" però ha volgut reivindicar que "potser em mereixo 30, 40 o 50 anys però al menys que es digui la veritat". Segons ell, hi ha un testimoni que va declarar en instrucció a Santa Coloma de Farners, però del qual no s'ha fet referència al judici i que va dir "la veritat" sobre el ritme de vida que du el processat, i que "sap" que "sempre he treballat".

També ha dit que si fos una persona agressiva, tal com "pretén" el fiscal, "ja hauria tingut problemes abans", i no al cap de 46 anys.

L'acusat va reconèixer durant la seva declaració d'ahir que el 9 de novembre de 2017 havia discutit amb la seva mare, que va tapar-li la boca perquè deixés de cridar i que va perdre la consciència. Va deixar-la al llit, creient que estava inconscient, i va marxar durant dos o tres dies, i la va trobar morta. Va moure el cos fins al garatge i la va embolicar amb plàstics i mantes i va segellar la porta perquè volia "treure-la de la meva vista". En cap cas, va dir, va fer-ho per ocultar el cos i per donar pas a un presumpte pla per seguir cobrant la pensió de la seva mare.

"Ell va seguir disposant dels diners del compte de la mare tal com havia fet fins llavors independentment que hi hagués la pensió o no", ha justificat el seu advocat durant el torn dels informes, l'últim moment que tenen les parts per dirigir-se al jurat i defensar les seves tesis.

El fiscal manté la seva petició de 31 anys de presó per un assassinat agreujat, i assegura que va premeditar la mort i l'ocultació del cadàver amb l'objectiu d'enriquir-se il·lícitament dels diners de la seva mare.

Assenyala que uns dies abans va comprar una pala, una aixada i unes brides que llavors va utilitzar per lligar-la, i que la va ocultar al garatge per evitar que fos descoberta. Ha titllat la declaració de l'acusat de "barbaritat" i ha dit que "és impossible" que l'hagi matat de la manera que va explicar. "Ningú mata algú tapant-li la boca, perquè es pot seguir respirant pel nas", ha dit.