Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos responsables d'un cultiu de marihuana que es trobava en un mas de Riudarenes.

A més, els agents van localitzar uns 5.600 euros, que els detinguts tenien amagats al sostre i les parets de la casa.

En total, hi havia 2.594 plantes de marihuana en diferents estances de la casa.

Els dos detinguts pels agents de la comissaria de Santa Coloma de Farners són dos homes de 31 i 33 anys, de nacionalitat colombiana i espanyola, amb domicili a Viladecans (Baix Llobregat). Se'ls acusa de ser els presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Les indagacions dels Mossos van començar a principis de setembre quan els mossos de la Unitat d’Investigació van tenir coneixement que en un mas, ubicat a Riudarenes, s’hi podria cultivar marihuana. Immediatament, els agents van fer gestions per comprovar si realment existia aquesta plantació indoor.

Llum punxada

Els investigadors van veure que des de l’exterior de la finca es desprenia una forta olor de marihuana i es percebia l’existència del funcionament de maquinària de ventilació i refrigeració, així com s’observava la manipulació del cablejat elèctric per evitar pagar l’elevat consum d’energia.

Una inspecció conjunta amb la companyia elèctrica va confirmar que en aquest mas s’havia produït una manipulació del comptador.

Finalment, el 9 de novembre els Mossos van entrar al mas, amb autorització judicial, on van localitzar 2.594 plantes de marihuana en diferents estats de creixement repartides en diferents estances de la casa. A més, els agents també van comissar 5.555 euros en bitllets, amagats al sostre i les parets, i divers material com focus, transformadors, motors d’aire condicionat i extractors per facilitar el cultiu.

Davant les evidències, es va detenir els dos homes com a responsables de la plantació. Els arrestats van passar el dia 10 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.