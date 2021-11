Maçanet de la Selva ha aprovat congelar la majoria d’impostos i taxes municipals per l’any que bé. Es mantindrà l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la taxa d’escombraries o l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). El conjunt d’ordenances fiscals pel 2022 es van aprovar dilluns al migdia durant la sessió extraordinària de ple.

L’actualització té especial rellevància perquè el municipi feia més de quinze anys que no redactava unes noves ordenances. «Des d’intervenció hem vist convenient adaptar-les als nous temps, a més de facilitar-ne la lectura i per tant la seva interpretació», va explicar ahir la regidoria d’Hisenda i Personal, Anna Fàbregas.

Aquest nou redactat ha servit per detallar i desglossar les taxes d’expedició de documents administratius, el mercat municipal, ocupació a la via pública, l’entrada de vehicles, la tinença d’animals, la utilització privativa del domini públic i d’instal·lacions municipals i el dipòsit per a la utilització de les bústies. Fins ara, totes aquestes taxes es trobaven dins el mateix text.

També s’ha aprofitat per millorar la redacció d’ajudes a l’IBI per aquelles persones i comerços que instal·lin plaques fotovoltaiques. A més, s’ha creat la taxa del cementiri municipal que engloba les ja existents quotes de concessió i renovació de nínxols i expedició de títols i traspàs de titularitat, i s’hi incorpora la quota de conservació anual per nínxol i columbari.

Pel que fa a les plusvàlues d’intervenció, l’ajuntament de Maçanet de la Selva resta a l’espera de la nova llei que les reguli, prevista per aprovació aquesta setmana. Un cop es tingui seguretat jurídica, s’incorporaran a les ordenances fiscals del 2022.