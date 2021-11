El jurat popular ha declarat el parricida de Sils culpable d'assassinat agreujat, falsedat en document mercantil i estafa continuada a la Seguretat Social. El veredicte del jurat popular, per unanimitat, conclou que el matí del 9 de novembre del 2017 Jorge Gutiérrez va matar la mare al domicili familiar de la urbanització Vallcanera per ocultar que havia demanat un crèdit de 13.000 euros al seu nom i que va decidir amagar el cos embolicat en plàstic en una habitació de la casa per poder continuar cobrant la pensió de viduïtat: "A partir del setembre del 2017 les seves despeses s'eleven notòriament i ja no en tenia prou amb els diners que li donava la mare". El fiscal demana una condemna de 31 anys de presó i la defensa la pena mínima.

El jurat popular no s'ha cregut la versió de l'acusat, que sostenia que va matar la mare per accident quan li va tapar la boca "perquè callés". Tampoc creuen que col·laborés amb la justícia quan va reconèixer ser l'autor del crim. De fet, el veredicte argumenta que Jorge Gutiérrez s'ha negat a donar detalls i ha donat explicacions contradictòries al llarg del procediment: "Encara que no hagués reconegut res, la investigació ja apuntava que era l'autor".

Segons el veredicte, que ha estat per unanimitat, el matí del 9 de novembre del 2017, el parricida va assassinar la mare atacant-la "per sorpresa i de manera inesperada" i aprofitant-se de la desproporció física entre ell i la dona, de 63 anys. El jurat sosté que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se i que, a més, no es podia esperar que el seu fill l'escanyaria fins a la mort.

El jurat conclou, tal com sostenia la fiscalia, que l'acusat va ordir un pla per acabar amb la vida de la víctima perquè necessitava diners per poder mantenir el seu tren de vida. El veredicte recull que Gutiérrez no treballava, que vivia dels diners que li proporcionava la mare i que, a partir del setembre del 2017, les seves despeses es van "elevar notòriament" amb viatges i compres. Per això, argumenta el jurat, una setmana abans del crim va demanar un crèdit de 13.000 euros fent-se passar per la seva mare a través d'aplicació del banc.

El jurat també exposa que, segons ha quedat acreditat durant el judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona, sis dies abans dels fets va anar a comprar una pala, una aixada i unes brides. El veredicte argüeix que ho va fer amb la intenció d'enterrar el cos de la seva mare tot i que finalment el va acabar lligant amb les brides, embolicant-lo amb plàstic i deixant-lo a una habitació del domicili segellant la porta amb escuma de poliuretà per ocultar l'olor.

Després, diu el jurat popular, va "suplantar" la mare i va fer veure que era viva enviant whatsapps a amigues o fins i tot al seu altre fill. Després de mesos trobant-la a faltar, les amigues van denunciar la seva desaparició a la Policia Local de Sils l'agost del 2018. Després de comprovar que es tractava d'una desaparició inquietant i de no aconseguir contactar amb la víctima, la policia va posar el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va aconseguir l'autorització judicial per entrar a la casa, situada al carrer Tigre, el 31 d'agost del 2018. Allà, van descobrir el cos de la víctima.

El veredicte declara Jorge Gutiérrez culpable d'un assassinat agreujat (per traïdoria i per haver-lo perpetrat per ocultar un altre delicte) amb l'agreujant de parentiu, falsedat en document mercantil i estafa continuada a la Seguretat Social. El fiscal Víctor Pillado demana que condemnin el parricida a 31 anys de presó. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi el seu germà amb 30.000 euros pel dany moral i que aboni 10.579,86 euros a la Seguretat Social per les quotes de la pensió de viudetat de la mare que es va embutxacar.

La defensa, encapçalada pel lletrat Francesc López, demana la pena mínima per cada delicte. El judici ha quedat vist per a sentència.