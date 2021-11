El projecte europeu Watertur per reduir el consum d’aigua en hotels ha finalitzat amb l’aplicació de tres tecnologies provades en un establiment de Sant Hilari Sacalm. La primera d’elles ha estat la instal·lació d’un bioreactor anaerobi de membrana que funciona amb un mur vertical amb un sistema biolectroquímic.

Aquest sistema permet regenerar l’aigua que es consumeix a l’hotel eliminant el 83% de la matèria orgànica de l’aigua amb un cost més baix. També s’ha testat un sistema per controlar de forma intel·ligent de l’aigua en instal·lacions recreatives, com ara la piscina. L’última de les solucions es tracta d’una plataforma que mesura el grau de sostenibilitat dels hotels en funció de la petjada hídrica i de carboni.

Per posar fre a l’alt consum d’aigua en l’hostaleria, el projecte europeu ha ideat tres solucions que s’han provat en un establiment del municipi.

La primera és el funcionament conjunt d’un bioreactor anaerobi de membrana amb un mur vertical que portava incorporat un sistema bioelectroquímic. Aquests sistemes permeten eliminar les restes de matèria orgànica que hi ha a l’aigua després del seu ús. Els resultats són que el bioreactor ha eliminat un 83% de la matèria orgànica i el mur vertical, un 65%. Per altra banda, els dos sistemes han eliminat tots els patògens que hi havia a les aigües tractades.

També s’ha incorporat un sistema de control intel·ligent de l’aigua per mesurar el consum en instal·lacions recreatives, com ara la piscina de l’hotel. Aquest sistema dona eines als responsables sobre el consum d’aigua que es fa en les piscines les 24 hores del dia. El projecte compta amb una inversió d’1,5 milions d’euros.